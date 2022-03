Los movimientos telúricos están a la orden del día y lo que ha dado la nota no ha sido el fútbol o las mañaneras, sino la detención del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, por presunto desvío de recursos públicos. Las redes han explotado con esta noticia y las fotografías del político en la cárcel le han dado la vuelta al mundo, hoy no podría decir si fue o no fue correcto que se filtrarán esas imágenes, porque por un lado viene a tu mente si es culpable como criminal se gana el hecho de ser exhibido, pero por el tema humano, es algo que te hace reflexionar pensando en su entorno familiar y qué tan valido es evidenciar y humillar a un ser humano. Cada uno tendrá su punto de vista en relación a este hecho, veremos qué pasa con la sentencia y si caerán más ex gobernantes o saldrá más lodo de la política.

Hablando de lodo, en días pasados se armó una polémica intensa, a la cual se empiezan a sumar varios políticos del terruño, unos a favor y otros en contra, el detonante fue una junta del Consejo, que se realizó a través de la plataforma Zoom, uno de los puntos más importantes que se trataron es el manejo de los recursos y al no haber transparencia en el ejercicio del 2021, y sobre cuánto será el monto en 2022, la secretaria Lila Frías pidió la palabra que se le fue negada, aunque hay pantallazos que muestra que varios integrantes le decían al Presidente del partido que estaban solicitando la palabra, lo cual fue ignorado.

Ahora, tras una rueda de prensa, el Presidente del Consejo alega que sí se dio la palabra, pero ya en la parte de asuntos generales, quitándole la importancia porque no podía hacerse la aclaración del dinero, así como también el secretario técnico, el señor Carrillo, dijo que en Zoom no se puede dar el turno de forma inmediata. Creo que desconoce la aplicación, ya que basta con que el administrador desbloquee el micrófono de los que están en la sala para poder escucharlos. También en dicha rueda de prensa, haciendo mención de que ganaron 41 alcaldías y tuvieron un gran resultado, me parece señor Presidente que no tienen un ápice de vergüenza, cuando perdieron 15 diputaciones locales, 5 federales y ganar 41 de 106 municipios incluyendo Mérida.

No veo el motivo de orgullo y más porque la mayoría de los municipios ganados fue por esfuerzo propio de los candidatos, y no por apoyo o respaldo del partido, no es un misterio que son muchas las voces que acusan de actos misóginos, machistas y de malas decisiones a “Panchito”, sin duda, hay un club de Tobi que no acepta críticas y menos viniendo de una voz femenina.

El Presidente del partido dice que debe estar presente el diálogo, paradójico, pues es lo que menos hace, aún sigue sin darle la cara a tanta gente que despidió sin justificación, muchos de esos hombres y mujeres con más logros que él. Hoy en la entidad política hay mucha obscuridad y mucho misterio, tal parece que el ser mujer, inteligente, el no tomar las cervezas y cuestionar las cuentas, son pasos rápidos para la salida, es una tristeza la situación del partido por todos esos hombres y mujeres que creen en sus colores, sin duda, el Decano quiere ver a estas personas como lo que le gustan al mediodía: frías.