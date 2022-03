Ya empezó apretar el calor y se está poniendo chocó el asunto, uno se quiere alejar del vicio, pero así cómo, me refiero a los refrescos embotellados, ¡ah!, qué dijeron, este huiro ya va a empinar su misil, mare, ahí sí les dejo mal, salí fallado, no soy del gremio adorador de Baco, es que no Baconmigo jajajaja, que chiste más malo, amable lector, usted disculpe, la culpa es del calor y el estrés.

Se preguntarán ¿y este huiro de qué está estresado? Pues como todo es “bonito” en este país, ajá, es que tenía que buscar algo que le genere estrés a mi vida, así que nos pusimos a organizar la fiesta por los 21 años del programa de televisión y la vamos a realizar desde el Teatro Manzanero este lunes 4 de abril, a las 8pm. Podrán disfrutarlo en vivo a través de la página de Facebook de Dzereco y Nohoch, tendremos números artísticos chéveres y la actuación especial de los hermanos César y José Marrufo, el Ballet Folklórico del Gobierno del Estado, don Mario Tercero y la presencia estelar del señor Jorge Falcón, quien será el padrino de este aniversario.

Lograr más de dos décadas de vida de un programa de televisión no ha sido fácil, pero el cariño del respetable público es el mejor impulso para trabajar todos los días para continuar fortaleciendo esto que nos llena de gran alegría como es la comedia familiar y el Teatro Regional que tanta identidad nos da como yucatecos. Muchas gracias a todos los que de manera directa o indirecta han sido parte de este gran sueño de vida, en especial, nuestra gratitud por siempre para el licenciado Gaspar Gómez Chacón, quien era director del canal 13, confió y nos dio la oportunidad, creo que no se equivocó, muchas gracias Lic.

Yo aquí vacilando y tengo tantas cosas que hacer, bueno un rato más, lo que pasa es que voy hacer mi reemplacamiento, es sumamente importante para poder seguir presumiendo que Yucatán es un estado seguro, esto en parte es al control vehicular, por eso es necesario cambiar tus placas para que nuestras familias puedan estar seguras.

Mare, lo bueno es que hay hasta 3, 6 y 12 meses sin intereses para pagarlo, además del 10% de descuento en el reemplacamiento y 50% de descuento en multas, y ya se puede pagar en Oxxo, aprovecha, tienes hasta el 29 de julio para hacerlo, así que no lo dejes para mañana, la seguridad de tu familia lo vale né.

Hablando de cosas que pueden detonar la agresión a alguien de tu familia, en días pasados se llevó a cabo la entrega de los premios Oscar, ya saben, como siempre todo el alto pedorraje de la industria estaba, no creo que anduvieran tomando Argáez, y pues todo transcurría con normalidad, incluso se hizo un homenaje por los 50 años de la película “El Padrino” y estuvieron presentes Coppola, Al Pacino y Robert de Niro, para recibir este reconocimiento, la gente se volcó en aplausos, sin duda se llevaron las palmas estos señores, al igual que Anthony Hopkins.

Es bonito ver cómo a través de los aplausos le reconocían la carrera a estos 4 personajes importantes de la industria, otro que se llevó las miradas fue Will Smith, quien le dio una bofetada al comediante Chris Rock después de que éste hiciera un comentario burlándose de la calvicie de la esposa de Will, muchos a favor y muchos en contra, lo que es una realidad es que hasta en la comedia debe existir límites, masinó que sí.