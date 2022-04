Dios millo, está sensación térmica de 45 grados sí que hace que uno sude hasta lo que no ha tomado, hoy sí que el dios Kin está retentado, mare, el calor deja más histéricas a las personas, en la calle se ve a más de dos de un humor, peor que cajera de Oxxo, de Huacho Martín o de la que te recibe en el Seguro Social, en Mérida muchos yucatecos todavía vivimos con aquello de que en esta ciudad llegas en 5 minutos a cualquier lado, y la verdad ya no es así, la urbe ha crecido, cada vez somos más, por eso mi reconocimiento para todos aquellos que trabajan duro y que el Sol se vuelve un enemigo, como los policías, los de transporte, los albañiles y los plomeros.

Por cierto, no estén poniendo bombas de agua de manera directa a la toma, ya que para empezar es delito y dos dejas sin agua a los vecinos, perjudicando de esta manera el suministro de las demás casas, hay que ser consientes y también pagar nuestro recibo a tiempo para seguir teniendo un servicio de agua de primera calidad como el que otorga la Japay.

Hablando de agradecimiento como decía mi abuelita, estoy que no alcanzo en mi trusa, me siento sumamente feliz y correspondido primeramente con Dios y con mi familia, y por supuesto, con el respetable público, porque el pasado lunes 4 de abril vivimos una noche mágica e inolvidable, después de casi 2 años de no pisar el teatro, volver a sentir su energía y el cálido recibimiento fue algo único, es esa magia que tienen la tabla y esa energía que te inyecta como actor, salimos a festejar los 21 años de vida del programa de televisión “Las Aventuras de Dzereco y Nohoch”, que se transmite los lunes a las 9 pm por el canal 13 hoy Tele Yucatán.

Fue una noche que iniciamos con una proyección del tercer aniversario y en la pantalla estaba el maestro don Héctor Herrera “Cholo”, escucharlo y verlo fue sentirlo nuevamente con nosotros y arrebatar a la nostalgia una sonrisa para el alma, de ahí como buen lunes regional, iniciamos con la Jarana y nadie mejor que el Ballet Folklórico del Gobierno del Estado para representar nuestra cultura a través del Folklore. La voz de don Humberto Vales daba la bienvenida al programa, iniciando esa gran fiesta llena de comedia y con sabor a Yucatán, una noche con la presencia de grandes amigos como los hermanos César y José Marrufo, y Trino Quintal, integrantes de “Los Juglares”, para realizar un número de “Les Luthieres”, que el público disfrutó mucho, al igual que lo hizo con “Los Keiuich” de Mocosha, con actuaciones de Saidy Casares, Bety Yáñez, Carlos Ramírez, Carolina Herrera, Carlos Ramírez y Mario “Bombín” Herrera, así como de nuestro decano don Mario Herrera Tercero. Además, contamos con la participación de los niños Leo Quijano, Tali Herrera y Ángel Amaya, continuando con la siembra de la semilla del Teatro Regional. Disfrutamos de igual forma de “La Voz Mexicana” de Fayne Jazmín y de la presencia de don Jorge Falcón, quien recibió una ovación prolongada y de pie del multicéfalo.

Eso únicamente se gana con un trabajo limpio y una carrera que se base en logros, y no en escándalos, esa es la meta, después de más de mil programas y 21 años al aire, solo podemos decir ¡GRACIAS!