Los días de esta semana han estado muy calientes y no solo por la temperatura que raja piedras, también por lo acalorada de las sesiones del Congreso para definir el rumbo de la reforma eléctrica, mare, lo que sí es una realidad es que creo que mucha gente en el país, no sé si por primera vez, o al menos en una contada vez, muchos mexicanos vieron el canal oficial del Legislativo y escucharon las ponencias de los diputados, tanto los que estaban a favor, como los que estaban en contra, sinceramente yo fui uno de los que lo vimos, aunque parecía un canal de comedia, qué digo de comedia, parecía una emisión cotidiana de Laura Bozzo, que nivel tan bajo se vive en la Cámara de Diputados de San Lázaro, es increíble ver cómo se comportan y los discursos tan carentes de contenido, de dicción del orador y de sustento que convenza al que está viendo a sus representantes, si esos son los que nos dan voz, prefiero ser mudo.

En un recinto donde se debe de resolver el destino del país de manera legislativa, se ha vuelto un ring de grilla y no de política pública que traiga beneficios, fue muy notorio escuchar argumentos huecos, tanto de los que estaban a favor como los que estaban en contra, salvo algunas excepciones, solo veías discursos llenos de acusaciones, de dimes y diretes y de descalificativos que serían más propios de la gente que trabaja en un mercado y me refiero aquellos que no tienen educación, discursos divisorios y llenos de paradoja, porque veías gente en tribuna defendiendo o denostando algo que en años atrás hacía lo opuesto, y todo por el cambio de un color en su ideología política, eran palabras que pocos mexicanos creen y uno de los problemas más severos: el tema de la reforma, es la falta de información clara y, sobre todo real, para que la gente sea cual sea su estatus de conocimiento pueda entender de manera precisa si es benéfica o no, así no solo sean comentarios a favor o en contra de los intereses políticos de un partido. Sinceramente así será más difícil que la gente, que el pueblo le crea a los que hoy le dan voz, sinceramente no les creo nada y lamentablemente nosotros pagaremos las consecuencias de ese circo mediático que le llaman legislar, ni modos, a pagar la consecuencia de sus votos.

Y hablando de terribles consecuencias, qué lamentable fue el suceso ocurrido en Kanasín, en un torneo de lazo, siempre he sido una persona que cree que la tolerancia debe de ir por delante y esto por respetar los gustos de cada persona, aún cuando no estemos de acuerdo, toda persona es responsable de sus propios actos, cada persona que se mete a estos torneos o corridas, ya sea como vaquero o torero sabe que su vida pende de un hilo y está jugando una ruleta rusa, por eso es decisión de cada persona y su responsabilidad cada acto que comete, pero lo que es totalmente inconcebible es la carencia de una autoridad, tal parece que Kanasín no tiene alcalde. Hasta el día de hoy no ha dado la cara, por un evento que se desarrolló en el municipio que él gobierna, sin LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD, ¿dónde estaba la ambulancia?, ¿dónde estaban los paramédicos? ¿dónde estaban los inspectores? Y peor aún ¿dónde está el alcalde? Brilla por su ausencia, masinó.