Las últimas semanas ha estado muy caliente el clima y no solo me refiero al clima meteorológico, que, sin duda, está azotando fuerte con su calor en toda la República Mexicana. Debe la gente tomarlo en cuenta y no dejar de hidratarse constantemente por aquello de la deshidratación, sobre todo con los menores de edad y los adultos mayores.

Hablando de los adultos mayores, es importante que acudan a vacunarse y ponerse la cuarta dosis o refuerzo, tienen está semana para hacerlo, en Villa Palmira o en el siglo XXI, mientras más nos protegemos, más rápido superaremos está pesadilla llamada Covid, así que a cuidarse y ser responsables como ciudadanos y como parte de esta sociedad.

Creo que la sociedad está muy lastimada, todavía siguen cayendo lágrimas de las mejillas dejando un sabor amargo por la impotencia, por la tristeza y la frustración de saber que se vio truncada una vida más, una vida que a sus 19 años tenía mucho por delante, hoy todo el país llora a Debanhi. Son muchas cosas a su alrededor y podrían ponerle muchos nombres a la palabra culpable, pero realmente ¿qué está pasando en el país y el mundo?, ¿por qué los feminicidios están cada vez más en aumento?, ¿por qué las autoridades no de ahora, sino de siempre, no han podido hacer nada contra este mal?, ¿acaso es más fuerte la sensibilidad que la razón?, ¿acaso son más fuertes las redes sociales que la justicia?

Vivimos en una sociedad más sensible, pero a su vez, más solapadora, porque cuando se quiere aplicar la ley nunca faltan los que utilizan la grilla y no la política para defender a un criminal o delincuente apegándose al sentido humano, evitando el castigo, y no faltan quienes apoyen esto, es por eso que a muchos políticos les da frío y prefieren irse por la sombrita y no aplicar el peso de la ley con rigor y certeza, causando desgracias, llenando de luto muchos hogares por esta tibieza que aplican para seguir caminando en su carrera política, usando su juicio solo por su propio interés y no por el de una nación.

Hoy vivimos momentos donde la sociedad exige libertades, pero muchos la confunden con libertinajes, donde utilizan la bandera de la causa para ocasionar daños, destrozos y violencia contra mucha gente inocente, cuando la mayoría de estas causas pelean por los derechos y una sociedad más justa, lo que vislumbro en esa nube gris, es una paradoja inconmensurable, cuando el fin de la lucha debe de ser un mundo lleno de bonhomía, pero la sociedad vive un sacudón con luchas de ideales en sentidos opuestos, causando muchos estragos, siendo los más vulnerables los jóvenes y si no me creen, basta con ver los índices de suicidios en el país.

Es hora de que se apliquen de manera urgente políticas públicas de salud para poder lograr esa estabilidad en el sentido emocional de nuestra sociedad que tan lastimada está. Sería bueno un minuto de reflexión de todos los partidos y por un momento piensen y trabajen por el beneficio de la nación, y no por intereses llenos de política y negocios turbios y obscuros, debemos de hacer una pausa como sociedad y ser más observadores a la hora de elegir, este país está sostenido con alfileres desde hace mucho, por el bien de México, necesitamos política y no más grilla, masinó.