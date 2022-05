Los días y semanas siguen su curso y el calor no da tregua, es importante que se hidraten, sobre todo checar a los dzirices y a la gente mayor. Por cierto, estaba viendo de chismoso en la redes hace unas semanas que fue la pelea del “Canelo” con un ruso, hubo gente a la que le dio gusto que perdiera el mexicano y se me hace algo muy triste que sigamos actuando con base en la metáfora de la cubeta de cangrejos, en la cual al que quiere subir lo jalan hacia abajo, esa mentalidad no nos lleva a nada, la envidia por la gente triunfadora nunca será algo sano para una sociedad, es mejor poder generar sinergia para impulsar a los talentos de las distintas áreas y de esta manera darle realce a la raza azteca, para que se proyecte cada día más a la gente triunfadora que con base en sacrificio, entrega, esfuerzo y trabajo continuo logra alcanzar sus metas y con el orgullo de ser mexicano por delante.

Tal parece que eso les incomoda a los mexicanos, quienes no cedieron ante las burlas, memes y demás comentarios ofensivos sobre el “Canelo” como boxeador y como persona, dicen por allá que “lo único que no soporta un ser humano de otro es su éxito”. ¡Uay!, lamentablemente parece muy acertada esta frase, ojalá esa mentalidad la cambiemos y pronto, para seguir ganando espacios y acabar con los mensajes divisorios y, sobre todo, que muestran rencor y odio hacia personas que están trabajando para lograr sus sueños, mare, muy mal.

Los que sí se pusieron bien las pilas son los de Japay, Sergio Chan ha llevado con buen tino la dirección, porque ante todo lo que ha pasado con la pandemia se ha mantenido el buen nivel en el servicio del agua, además, siempre buscando acciones con sensibilidad para apoyar el tema económico de las familias afectadas, por eso, del 16 de mayo al 16 de junio, estarán dando el 100% de descuento en recargos y multas, así que aprovecha né, hay que estar al día para seguir disfrutando del buen servicio.

Mare, los que no dieron buen servicio son algunos que quieren jugar grandes ligas, pero batean como si estuvieran en la Liga Yucatán, hace unos días se realizaron unos eventos de la feria del queso de bola y la de maíz con buena afluencia, pero llamó la atención algo, que a pesar de que ya no es obligación el uso del cubrebocas en espacios abiertos, había mucha gente que estaba andando con su negociante puesto, sin duda se aplaude a aquellos que todavía pasan lo molesto de usarlo con tal de seguirse cuidando, la prevención nunca estará de más.

Pero donde hubo gente de más fue en la feria del panucho en Kanasín, organizada por el ayuntamiento, un evento que juntó a muchas personas, pero que rebasó a los responsables, de entrada muchos no alcanzaron panucho, cuando habían dicho que sería gratinado, para eso haz un acceso y ahí entregas unos tickets para tener control y solo se reparte lo que se puede y no querer pedorrear y luego resultas zurrado, porque ridículo que no les haya tocado a todos, además la pregunta que surge es ¿cuánto le costó este evento al municipio?, ¿por qué ese dinero no lo invirtió en los baches o en el sistema de drenaje?, tantas quejas que hay. Señor Alcalde, en vez de pensar en su reelección, piense mejor en ponerse a trabajar y dar resultados, Kanasín lo merece, masinó.