Entre calor, grilla, giras y demás, se han pasado los días, pero cada vez se irá poniendo más caliente la laja, por los tiempos electorales, pues no dejemos de recordar que tenemos comicios en el vecino estado de Quintana Roo y, dicen los que saben, que se irá apostando mucho sobre la tendencia en los próximos procesos de votación, basta con acordarse que en Campeche, Morena ganó la gubernatura con Layda Sansores. Aunque no podríamos asegurar si fue la candidata, Morena como partido o la división interna de los institutos políticos ante la puja interna del PRI, pero el caso es que ganaron en la vecina entidad.

Los números y analistas dicen que Morena tiene un porcentaje alto de ganar la gubernatura de Quintana Roo, veremos qué pasa el 5 de junio, cuando la gente emita su voto en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo, veremos qué pasa, quién se lleva la palomita, porque recordemos que más de dos están haciendo su tarea para ser candidatos a la presidencia en el 2024. Lo cierto es que vienen días intensos con los cierres de campaña que, esperemos antes que nada, se realicen de manera pacífica y no halla disturbios ni violencia en los cierres y en la votación, queremos un país sin violencia, demasiado lastimado ya está.

Hablando de cambios, el investigador Enrique Martín anunció en su Facebook que deja el cargo de presidente de la Filey, después de estar un poco más de dos años, cabe mencionar que no sería muy ético juzgar el trabajo realizado, ya que inmerso en ese periodo se vivió lo más intenso de la pandemia, entra en su relevo María Teresa Mézquita, a la que le deseamos el mejor de los éxitos en esta feria que ha tomado fuerza en el Estado, acompañando mis buenos deseos, hago un comentario acerca de esta feria, dicen que hay que promocionar la lectura y, sobre todo, fortalecer nuestra cultura, en este evento no solo se exponen libros, hay una serie de conversatorios, eventos culturales, pero en ninguna edición de este importante evento le han dado espacio al teatro regional, no sé si por elitismo, por hacerlo de menos, por no darle importancia o simplemente porque no les gusta. Creo que es un bastión importante y una extensión de la promoción de nuestra cultura Maya a través de la escena en la cual a través del diálogo y la acción se promueven nuestras tradiciones, usos y costumbres, esperemos que la señora Mézquita cambie esta situación.

Los que parece que no van a cambiar son los del PRI, ¿se está entregando?, ¿se está vendiendo?, ¿quién lo dirige?, ¿en manos de quién está?, estas son solo algunas de las preguntas que se hacen aquellos que militan en ese partido y ven que poco a poco se va hundiendo, un partido que cada vez se le ve menos los pies y los brazos, porque cada tiempo que pasa se hunde más en el fango de las malas acciones, basta con observar a la cabeza de ese instituto, Alejandro Moreno, de quien se filtró un audio donde dice que a los que se pasan de verdura hay que darles una madriza y que a los periodistas no hay que matarlos con balas, hay que matarlos de hambre, ¿qué forma de expresarse es esa?, solamente están abriéndole el paso al PAN y a Morena, o ¿será esa su estrategia?