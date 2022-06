Mare, que lluvia cayó ayer, con eso de que es la cola del huracán o el remanente, o el negociante. Lo que sí es una realidad, es que dejó una tormenta, aunque no creo que más fuerte que las llamadas o audios que se filtraron del presidente nacional del PRI Alejandro Moreno, en las que hay muchas cosas por analizar; para empezar lo que dijo de los periodistas, mare, que patinada y que desafortunada forma de expresarse, creo solo muestra una forma muy autoritaria de ser, y luego en una llamada con Velazco, en la cual en más de una ocasión se dijeron eres mi hermano, mi broder y demás sinónimos de hermandad, al final termina diciendo que está grabando la conversación por seguridad, mare, que desparpajo y cinismo con el debido respeto, porque haciendo a un lado el tema político de una negociación fallida, o de una supuesta amenaza del Secretario de Gobernación, partimos del hecho de una estrecha amistad con el Senador y grabar la llamada sin avisarle, se me hace muy deshonesto, pero como pedirle peras al olmo, veremos qué pasa y cómo termina todo esto, que tiene su punta de lanza en las elecciones del domingo, donde hay en juego 6 gubernaturas y se empieza a planchar cada vez más el terreno con miras a la elección del 2024, en las que la principal boleta que se lleva los reflectores es la del sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero dejemos de hablar de grilla y hagámoslos de política, como el arte de servir. Hoy no debemos de juzgar que en la política todo es malo, siempre habrán aciertos y creo es bueno señalarlos, si estás leyendo este negociante, o como dicen los de alto pedorraje, este hebdomadario, mare ni yo lo entendí, pero bueno, si me estás leyendo y vives en la Ciudad de México, no dejes de ir al municipio de Magdalena Contreras y visita Yucatán Expone en su segunda edición, ya que la primera se desarrolló en Coyoacán con gran éxito, sin duda, un gran escaparate y revulsivo a la economía, ya que es un generador de compra directa para los comerciantes, así como la opción de tirar puentes de negociación de compra constante a través de la exportación de sus productos, los cuales se exhiben del 27 de mayo al 5 de junio, mostrando los diferentes productos que se producen en nuestro Estado, al igual que nuestra gastronomía y los artistas yucatecos, luciendo nuestra cultura a través del escenario.

Un gran acierto del gobernador Mauricio Vila Dosal, porque este tipo de acciones ayudan a que la recuperación económica sea más rápida para los distintos sectores que fueron muy castigados por los efectos propios de la pandemia. Hoy se está viendo una luz al final del túnel por las buenas decisiones tomadas, se está reflejando eso en los índices de contagios y muertes, los cuales han descendido de manera muy considerable, dejando una sociedad más sana, tan es así, que gracias a estos resultados ya se puede andar en espacios públicos sin el cubreboca, pero ojo, no hay que bajar la guardia para poder seguir saliendo adelante después de la zarandeada que nos dio ese x’la Cavik, así que ha cuidarse y, hablando de cuidarse, voy a ver quién me vende un nylon porque ahí viene la há, corre huiro, corre, masinó que sí.