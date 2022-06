Mare, sí que está fuerte el calor, así que hay que hidratarse, pero no vayas por tu misil, toma agua né, cuida de los dzirices y los adultos mayores, porque sí está fuerte, como lo está la estrategia para reactivar la economía en el terruño, en estos días se está realizando el Smart City Expo Latam Congress 2022, en el cual muchas entidades trabajan en conjunto para un mejor desarrollo urbano, social y tecnológico de los estados.

Se trata de un evento de gran magnitud y trascendencia en nuestro Estado y un acierto del gobernador Mauricio Vila, pues realizar estas acciones que generan activación económica de manera directa beneficia a muchos prestadores de servicio, como son hoteles, restaurantes y transporte, de esta manera se inyecta a la economía, así como de manera indirecta, porque la gente que acude a esta expo, al ver que somos un Estado con una gran seguridad y riqueza arquitectónica, cultural y gastronómica pueden escoger nuestro terruño para vacacionar y así seguir impulsando la recuperación económica. Esperemos que continúe esta reactivación, pero no está de más hacer un llamado para no bajar la guardia y seguir cuidando de nuestra salud, porque el Covid va de bajada, pero no se ha erradicado, así que no bajes la guardia né.

Mare, los que sí bajaron la guardia son más de dos partidos, que en las recientes elecciones les pasó por encima la ola de Morena, creo que este ejercicio del domingo pasado debe de ser una enseñanza, porque aún con los resultados contundentes que se vivieron, nada está escrito rumbo al 2024, lo dijo el mismo Presidente en su mañanera, creo que hay muchos aspectos para analizar, como el tema del abstencionismo que rebasó el 40% y, en el caso de Quintana Roo, el 60%. Si uno hace una ecuación simple, sacando a votar a ese porcentaje, podría inclinar la balanza a otro resultado electoral, está en la dinámica y estrategia que realicen los partidos políticos para atrapar a ese nicho de votantes que no sufragó, ya sea por hartazgo, decidía, poco interés o simplemente porque ningún candidato logró convencerlos.

El camino parece largo, pero es más corto de lo que se aprecia, hoy los ojos están puestos en las elecciones del siguiente año, porque entre las entidades que están en juego destaca el Estado de México, que nunca ha tenido alternancia, es considerado un bastión priista y, por si fuera poco, representa un poco más de 13 o 15% de la votación nacional. A primera vista uno podría minimizar ese porcentaje, pero haciendo un recuento, en la elección del 2012, Peña Nieto le ganó a López Obrador por una diferencia del 6.6%, lo que nos deja ver lo importante que es el Estado de México, sobre todo para un partido como el PRI, que, sin duda alguna, su dirigencia lo está llevando a sus peores resultados, poniendo en riesgo su registro en muchas entidades con resultados que dan vergüenza, simplemente en Quintana Roo hubieron más votos nulos que los que alcanzó votos el PRI. Así que partidos, decidan muy bien a sus candidatos, empatía con el pueblo, resultados y unidad sin fuego amigo, así que cuando veas a tu vecino rasurar, pon tus barbas a remojar, masinó que sí.