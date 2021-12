“Alejandra Sasil Sánchez Chan: Maayat´aan”, se lee en la portada, enmarcada en la estética de la mujer maya contemporánea, representada por esta Calíope, cuyos poemas fueron traducidos, primero al inglés y luego al coreano, para participar en el II Foro Académico Internacional de Desarrollo Sostenible de los Idiomas Indígenas, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (Unesco), en la república de Corea del Sur, vía zoom.

Sasil (“Amanecer”) es maya hablante, poeta, editora y activista, y forma parte de la segunda camada de escribas nativos, cuyo talento le ha llevado a ser editora de la página en maya de la Jornada Maya. Licenciada en lingüística, egresada de la Escuela de Creación Literaria, participó en este encuentro junto con siete exponentes de otros países, como Honduras, Nigeria o Kenia, para mostrar el numen poético de continentes como América, Asia o África.

A lo largo del encuentro se leyeron 10 poemas de Sasil, “elegidos cuidadosamente” pensando en el espíritu del foro. “Al reflexionar, me percaté que nunca me había propuesto (ex profeso) escribir sobre la mujer y todo lo que engloba: el poder, la familia, la comunidad. Y caí en la cuenta que muchos textos poseían esa esencia”, aclaró la autora. Incluso, parte de su discurso fue detallar la relevancia de la mujer en la familia y la colectividad: el ambiente donde creció.

Integrante, en su segunda generación, del “boom” de la literatura maya en el siglo XXI. Luego de los grandes maestros como el sabio Domingo Dzul Poot el escritor y director de teatro Armando Dzul Ek, el narrador Javier Gómez Navarrete, o su mismo padre, el poeta Feliciano Sánchez Chan, los nuevos talentos -como ella- vienen “tumbando caña” ganando concursos en maya y en español o publicando en el extranjero: Janil Uc Tun, Petrona de la Cruz Cruz, Sol Ceh Moo.

Hablando de talento, Alejandra forma parte de la línea de continuidad que va de la poetisa mayor Briceida Cuevas Cob, pasando por la actriz, escritora y directora María Luisa Góngora Pacheco, hasta llegar a la estirpe Sánchez Chan, donde Sasil retoma la pluma de faisán para deslizarla sobre el papel y obsequiarnos su inspiración.

Ella también forma parte del nohochdzunu´ um (tremendo torbellino) de creadores del renacimiento del arte nativo de la Gran Nación Maya, en la península de Yucatán y parte de Centroamérica, que han llevado su obra hasta otros países: la actriz María Mercedes Coroy; el poeta Humberto Aka´abal; la narradora Patricia Martínez Huchím(+); el actor José Eduardo May Chi; la fotógrafa de grutas submarinas en la península de Yucatán, Fátima Tec Pool; o el fotógrafo cuyo apelativo nombra al centro cultural de Ixil, Yucatán, Pedro Tec Chim.

Hablando de su participación en un foro internacional con creadores de arte de países de otros continentes, finalizó: “Me emocionó ver englobado el (idioma) maya en un circuito internacional de muchos lenguajes del mundo. Esa idea de mostrar la diversidad de los idiomas sin hacer ninguna diferencia entre una y otra”.

¡Enhorabuena Sasil!