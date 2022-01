El “artista” no tiene quien le aplauda

La inauguración de una exposición de arte, normalmente está llena de artistas, galeristas y coleccionistas, pero, aunque ahora no se trata de una simple exposición de pintura o escultura, sino de una ¡Nueva Galería de Arte Particular!, dedicada a la estética abstracta de un “artista”, en la zona más in, en el video no aparece ese conocido glamur que rodea estos momentos.

El video avanza: novísimo recinto para exponer arte: pintura / escultura / instalación, entre la selecta, pero desconocedora, élite de la opulenta gente de esta parte de la “city”, que se está dando a conocer al público interesado en “admirar” y “adquirir” obra del mencionado “artista”. Perdón, ¿que no he dicho su nombre?, no importa, pongámosle el Artista, como le gusta le llamen.

Siguiendo el elitismo del Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, que no permite exponer a “cualquier creador”, por el famoso patronato que lo regentea en nombre del pintor Fernando García Ponce(+), parece ser que el “Artista” creó ese “laberinto del arte” para él solo. “Narciso”-imaginando ventas-, “se frota las manos”.

Este “Artista”, trabajó toda su vida como burócrata cultural, eso sí, de los muy bien pagados, donde conoció, atendió, se relacionó y “se nutrió” con algunos virtuosos: pintores, escultores, instaladores. De ellos retomó “técnicas” y “temas”, y también tomó cursos. Y aprendió bien las técnicas. Entonces, se jubiló como burócrata. Y se volvió “Artista”. Y abrió su propia galería.

En el video de inauguración, lo entrevistan y nunca de los jamases habla de su “propuesta estética básica”, para identificar su obra; dar su opinión sobre “el arte abstracto en la escena contemporánea”; de “las dificultades para exponer en esta urbe”; de sus “influencias”. Más bien se centró en la comercialización de sus 1,500 obras.

Llama la atención que al evento no haya asistido la comunidad de artistas plásticos que siempre da lustre a estos eventos culturales. ¿Y Fulano de Tal, pintor y editor de la revista de arte Vanguardia Estética? ¿Y el escultor Mengano de Abraham, que acaba de donar una obra al Centro Cultural Olimpo? ¿Y la comunidad de pintores, escultores e instaladores, que han estado encerrados por dos años?

Hoy que “el cielo se está cayendo” debido a la crisis civilizatoria patriarcal, se hace necesaria la política del “decrecimiento”: anteponiendo una ética humanística, aprovechar mejor los recursos por el mayor número de personas de una comunidad (artística), y no, en afán individualista que nos está llevando al precipicio, “brillar”, ególatramente, uno solo.

Por qué no inaugurar un espacio cultural con una regia exposición de pintura abstracta de los mejores pinceles en Yucatán. Parece una “vacilada” presentar un nuevo espacio para exponer arte, tan escasos hoy por recortes a la Cultura, con salas dedicadas a uno mismo, como Autotributo: El arte abstracto soy Yo.

Pero, estocada para el “Artista”: Recién acaba de editarse la prestigiada revista de arte que informa de lo último: Vanguardia Estética, y no aparece Él, aun cuando su franquicia acaba de inaugurar su nueva galería de arte, para comercializar su obra (sic), donde, ni de relajo, se le ocurrió invitar a exponer a otros creadores, con el “argumento” del “peligro de la pandemia”. “Narciso” espera, cual Penélope, a los marchantes de arte y a la fama…