Los héroes mayas en la literatura

Primero fue la novela “Cecilio Chi” (1998), dirigente de la “Guerra de Castas”, del profesor y escritor maya Javier Gómez Navarrete, que inaugura el arte contemporáneo sobre los héroes nativos, para luego continuar con otros íconos en la literatura y el teatro en la Península de Yucatán.

Luego, el profesor y bardo Waldemar Noh Tzec escribe el poema “Jacinto Canek y Cecilio Chi en nuestra memoria” (2008), donde honra la trayectoria de este dirigente de la Guerra Social Maya, de 1847 a 1901, quien, junto con Manuel Antonio Ay y Jacinto Pat, muestran la capacidad intelectual de nuestra civilización materna en la época “colonial”.

En el escenario del teatro, el profesor, actor, escritor y director Armando Dzul Ek, estrena la obra épica “El auto de fe de Maní: choque de dos culturas” (2016), como parte de la Trilogía histórica maya, donde se expone la tragedia de una civilización antigua que ve quemar sus dioses y libros sagrados en la hoguera de la inquisición.

En esta trilogía, aparece nuestro principal héroe: “La rebelión del rey Jacinto Uc de los Santos Canek Chichán Moctezuma” (2016), donde se expone su trascendente lucha que pone en aprietos el poder de los “dzules”, basado en datos del Centro de Información y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas). Este libro también incluye, “La sublevación maya de Yucatán en 1847” (2016), donde Cecilio Chi, Manuel Antonio Ay y Jacinto Pat encabezan la lucha contra la “servidumbre por endeudamiento”, del antiguo “súper mercado”: “Tienda de Raya”, donde se esquilma a los macehuales: “como en tu compra de víveres semanales no te alcanza con tu salario, me sales debiendo tanto, más lo que me debías antes, ya aumentó tu nohoch deuda en…”

Completa la escena maya, la actriz natural, escritora y directora María Luisa Góngora Pacheco, quien nos heredó “Felipa Poot Tzuc: mujer admirable” (2015), donde expone virtudes y vicisitudes de esta socialista y feminista, que andaba armada para defenderse de los sicarios de los hacendados explotadores.

Esta misma lideresa y feminista del siglo XX, defensora de campesinos, carboneros, mujeres y niños de Kinchil, también fue honrada en el ensayo histórico “Felipa Poot Tzuc: heroína maya del siglo XX”, de mi autoría, en el libro colectivo “El “otro” héroe en América Latina” (2020), editado por la Universidad de Bonn (Alemania).

Este mismo texto colectivo, incluye el ensayo “Manuel Antonio Ay, héroe de la guerra social de 1847 a 1901” (2020), del profesor y escritor Bartolomé Alonzo Caamal, donde se aborda la participación de este prócer maya en el desarrollo de esta larga guerra maya, que incluyó varias “camadas” de dirigentes, entre ellos mujeres. Como “María Uicab, reina y santa patrona de los mayas rebeldes” (2020), de Carlos Chablé Mendoza y Georgina Rosado Rosado, que relata otro periodo de resistencia de la larga lucha maya contra el ejército mexicano, que llegó para reforzar al gobierno estatal en la defensa de los explotadores hacendados henequeneros.

Finalmente, el relato “La rebelión del rey-dios José Jacinto Uc de los Santos Kan Ek Chichán Moctezuma” (2022), de mi autoría, viene a llenar el vacío en la literatura de este mítico, pero desconocido héroe maya, cuya gesta libertaria de su pueblo en 1761, permanecía enterrada en la memoria de los descendientes de Kan Ek: nosotros.