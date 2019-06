Irreverencia juvenil

Existe un afán innegable de la clase política por salir con adolescentes en las fotos de sus eventos, y a la vez hay un afán indudable de los jóvenes por mantenerse al margen de la política y cuando son obligados a participar en ella se vuelven protagonistas con naturaleza irreverente.

El pasado fin de semana, en un evento en Mérida, una joven le dio una pequeña sorpresa a AMLO, y es que, en medio de su discurso, mientras en la pantalla se proyectaba a los asistentes, una joven decidió que haría un acto de manifestación de su molestia ante su presencia –al parecer- obligada en el evento y decidió –como se diría de manera coloquial- pintarle el dedo al presidente mientras la cámara la enfocaba.

Pero, ¿quién es realmente el culpable de esta embarazosa situación? ¿La niña por hacer una seña obscena al estar en un evento al cual probablemente no quería ir? ¿Los padres de la niña al no “educarla” de acuerdo con la norma? ¿El equipo de AMLO al seguir obligando a las personas a acudir a eventos en los que no quieren estar? O ¿la sociedad por darle demasiada importancia a una situación que no debe tener mayor impacto? Posiblemente todos de cierta manera, lo importante es lo que se hará a partir de esto.

¿Cuáles serán las consecuencias a partir de esta situación? Lo primero es que el equipo de AMLO debe dejar de reproducir la idea y las acciones del pasado de tener eventos multitudinarios costosos en los que, con el afán de justificar el gasto, se lleva a acarreados que buscarían “validar” el evento; por otro lado, debe existir una consecuencia real para aquellos jóvenes que en su búsqueda de llamar la atención y de encontrar su identidad, por ejemplo, en el retiro de su beca mensual, y no solo me refiero al caso de la joven, sino de todos los adolescentes que han subido fotos a redes sociales en donde presuntamente realizan un mal uso del apoyo que se les otorga y que además proviene de diferentes tipos de impuestos que pagamos todas y todos los mexicanos.

Lo preocupante es que a partir del hecho descrito se le restó importancia al motivo central de la visita de AMLO a Yucatán y que toca al tren maya, que ha causado tanta polémica y que es tan criticado por los partidos que dominan el Congreso del Estado, pero que a su vez han sido impulsados por sus cabezas políticas más importantes, por un lado, un Mauricio Vila gobernador que no solo se ha visto como uno de los representantes políticos que más apoyan a AMLO, sino que además pide agregar otras regiones para el tren como una de Mérida a Progreso, y por otro lado Ivonne Ortega, quien fue la autora intelectual de la idea de tener un tren rápido para la región.