Estar en casa durante esta cuarentena abre un importante espacio para utilizar el tiempo que dedicábamos a transportarnos a nuestra escuela o lugar de trabajo y aunque existen muchas maneras de usar esos espacios de oportunidad hoy quiero platicarles de una que nos ayudará a responsabilizarnos de nuestra salud y alimentación.

Los huertos en casa son una estrategia que bien puede ser utilizada en cualquier hogar sin importar las dimensiones o presupuesto, además de que es útil para hacer más consciente nuestro consumo de frutas y verduras orgánicas, favorecer el cuidado medioambiental y reducir el estrés; este último es uno de los temas más importante durante los últimos días. Además es una actividad que podemos realizar junto a nuestros hijos y sobrinos, ya que la observación de la naturaleza estimula y fortalece el conocimiento, cariño y cuidado de la misma.

Siguiendo esta ruta, lo primero que hay que hacer es destinar un sitio que le asignaremos a nuestro huerto, este elemento es fundamental para el éxito de nuestro proyecto, algunas personas piensan que al no tener un espacio exterior entonces no podrían realizarlo y eso es un error, ya que no se necesita un lugar soleado, sino uno al cual le lleguen algunas horas de luz, asimismo debemos ser conscientes de que un huerto implica necesariamente el uso de tierra, por lo tanto debemos saber que el espacio puede ensuciarse con facilidad y ante ello tomar las medidas oportunas para que esto no sea un problema. Una vez seguidos los pasos anteriores se puede comenzar a construir el pequeño huerto, si éste se realiza con niños hágales ver al proyecto como una aventura tan saludable como educativa.

De igual forma tenemos que considerar al construir nuestro huerto que el objetivo es comprar lo mínimo necesario y aprovechar al máximo aquellos materiales que tengamos en casa y que puedan ser reciclados, así que el uso de cajoneras, cubetas, macetas o botellas de plástico grandes y vacías sería lo ideal, éstas tienen que ser rellenadas con tierra preferentemente abonada, o incluso podemos utilizar composta hecha por nosotros mismos con las sobras de alimentos que nos quedan día a día y revolviéndolas con la tierra de nuestro futuro cultivo. Posterior a ello se deben elegir las plantas, lo ideal son hortalizas de temporada, con esto aseguraremos su pronto crecimiento; un punto importante de igual forma es combinarlos con flores y plantas aromáticas, lo que ayudará a que se reduzcan en su mayoría las posibles plagas.

En definitiva aún nos quedan algunos días más de permanecer en casa y lo mejor que podemos hacer es utilizar este espacio para innovar y crear sitios dentro de nuestro hogar para que, cuando todo esto pase, lo positivo que hayamos hecho permanezca largo tiempo.