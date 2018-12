Héroes y ejemplos de vida

La semana pasada, con la complicidad de los conductores de diversos programas de SIPSE Televisión, salimos a la calle, específicamente a los semáforos ubicados en la calle 60 con Circuito Colonias, para botear en favor del Teletón.

La entusiasta Dolores Sánchez, directora del CRIT Yucatán, fue parte de esa experiencia, ya que no solo nos proporcionó las alcancías, sino estuvo al pie del cañón con Jaqueline Pérez y Alejandra Parray las ganas de apoyar que las caracterizan.

Ese es solo el relato, lo más lindo de esta experiencia fue la cantidad de ciudadanos que cooperaron con un billete o una moneda y sobre todo la amabilidad con la que fuimos llamados para otorgar su donativo; el equipo de SIPSE Noticias andaba ahí asoleándose para hacer un poco de promoción y recordar que el próximo sábado 8 será el día para completar esta tarea de ayudar a la organización nacional que apoya a niños con necesidades de rehabilitación, con cáncer y autismo.

Me da esperanza saber que en Mérida (espero que se replique en miles de ciudades del mundo) hay muchas personas conscientes de que se necesita la ayuda y que contribuyen con su economía.

Nunca se sabe la fecha en que el Universo te llevará a convivir con una persona que tiene una necesidad similar, sobre todo porque TELETÓN está dedicado a menores de edad, aunque seguramente contamos todos.

El tema es que hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha que decidió establecer la Organización de las Naciones Unidas para promover los derechos y bienestar de aquéllas, así como hacer conciencia de su situación, porque esta condición afecta el nivel de vida de un individuo y del grupo con el que convive.

Dice la ONU que las personas con discapacidad, la “minoría más amplia del mundo”, suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas.

En esta semana escuché decir a más de dos que no hay bolsillo que alcance cuando hay una enfermedad como el cáncer. Los servicios que proporcionan los centros TELETÓN no solo otorgan bienestar y salud, sino también cuidan el ánimo de los pequeños, tema primordial en la atención de un enfermo de cualquier síntoma.

Ya he escrito más de una vez de mi heroína favorita, mi madre, quien no solo dio vida, sino educó a cuatro hijos, cuidó a muchos de sus nietos y ahora cuando es necesario se hace cargo de su bisnieto, y la ceguera no ha sido impedimento.

Quizá nada de eso hubiera sido posible sin el valiente acompañamiento y complicidad de su esposo, mi padre.

La inclusión de las personas con discapacidad son derechos no siempre reconocidos.

La Agenda 2030 de la ONU se compromete a “no dejar a nadie atrás”.

Que así sea. Apoyemos al TELETÓN, conozcamos el CRIT, hagamos lo que nos gusta.

Yo mientras tanto aprovecho que es lunes para reunirme con todas esas maravillosas personas a quienes no les da miedo ayudar. ¡Que sea feliz!