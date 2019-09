Más allá del informe

Comenzó septiembre y con él muchos festejos que nos identifican como país. Eventos para recordar quiénes somos. Uno de ellos, creo, es el informe del presidente de la República, que este año tuvo un formato distinto. El documento oficial se entregó horas después del mensaje político, a diferencia de lo que hicieron otros mandatarios: llevar el informe impreso al Congreso como marca la ley y enviar un mensaje del estado que guarda la nación después.

Luego de escuchar parte de los más de 98 minutos, decidí dedicar mis letras a otras fechas importantes como el Día de la Beneficencia que la Organización de las Naciones Unidas conmemora cada 5 de septiembre para recordar el aniversario del fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta, quien se dedicó a ayudar a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos.

Este sí me parece un buen mensaje. Un reconocimiento al papel de la caridad para mitigar el sufrimiento y es que en Yucatán hay decenas de organizaciones civiles que dedican mucho de su tiempo todos los días para apoyar a los menos afortunados.

Así he conocido a un sinfín de personas, comenzando por don Andrés García Lavín, uno de los más caritativos no solo en organizaciones civiles, sino desde su propia cartera, hasta Zayuri Valle, que trata de empoderar a las asociaciones para seguir su labor por Yucatán, o Sol Ceh Moo, quien a través de whastapp consigue hasta alimentos para quienes menos tienen. El voluntariado y la filantropía constituyen algunas de las verdaderas formas de contribuir a la preservación de sociedades inclusivas y resistentes que sanen los efectos de las agresiones humanas que no se si con intención a veces aplicamos a otros.

Una de las áreas que destacan es la atención a la salud. Son muchísimos los ejemplos y casos de asociaciones que apoyan a niños con cáncer, a quienes no consiguen recursos para infinidad de tratamientos, cirugías y otras asistencias, pero no olvidemos las organizaciones que apoyan en la educación, a conseguirles un techo bajo el cual dormir o la protección a las víctimas de infinidad de acosos y a marginados y que permite guardar no solo a la humanidad en situaciones de conflicto, también a las mascotas y la protección de animales de todo tipo y por muchas causas.

Insisto en que son muchísimas las mujeres y hombres que en este estado procuran el bienestar de los demás, incluso existe la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán que, según su definición, es el órgano administrativo descentralizado, integrado al sector salud y que tiene por objeto apoyar los programas asistenciales y a los servicios de salud estatales, administrando su patrimonio, que fue creada en administraciones pasada con ayuda de mujeres que han dedicado muchas horas a la parte más difícil de todas: conseguir dinero para llevar al cabo las obras.

La caridad es una de las mejores inversiones que podemos hacer en nuestro futuro común.

Yo aprovecho que es lunes para celebrar a todos quienes todos los días ponen su granito de arena en beneficio de otros para hacer de este un mundo mejor. ¡Que sea feliz!