La nueva NOM 35

Esta semana, un invitado a SIPSE NOTICIAS MÁS TEMPRANO, el programa matutino que producimos de lunes a viernes en Grupo SIPSE, decidió recordar a quienes colaboran conmigo que podrían denunciarme por provocarles estrés, ya que como su jefa puedo evitar complicaciones de vida. Por supuesto que era un chiste, pero, como tiene algo de verdad, me puse a leer la información generada alrededor de esta nueva Norma Oficial Mexicana 35 que se refiere a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo que aplica a todos los centros de trabajo. Aunque hay tres categorías que dependen del número de empleados.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, México ocupa el primer lugar en estrés laboral con 75% de su población económicamente activa, seguido por China con 73% y Estados Unidos con 59%. Dicen que, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 75% de los mexicanos padece cansancio por estrés laboral.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social anuncia que vigilarán las condiciones del ambiente de labor, las cargas y control sobre el trabajo, las jornadas que no excedan lo que establece la ley. Hay población adicta al trabajo que rebasa los horarios establecidos y que, según estudios, llega hasta el 33%. No me disgusta. De hecho pertenezco a esa estadística, seguramente como muchos de mi generación que crecimos pensando en que lo nuestro era trabajar. Pero me pongo a pensar en que si hubiera en el país más seguridad y menos incertidumbre podría vivir sin estrés, aunque ahora la Ley Federal del Trabajo impondrá a las empresas multas que van desde los 26 mil hasta más de medio millón de pesos, que serán aplicadas a partir de finales de 2020.

Y siguen mis preguntas, porque no es el mismo estrés el que llevan los policías, los médicos, quienes manejan maquinaria de precisión a 20 metros de altura, entonces no me imagino cómo se hará esta medición. Seguramente quien vive en Campeche no tendrá el mismo estrés por tráfico que quien habita en Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México. No estoy en contra, pero quisiera entender un poco más de esta situación, a pesar de las categorías que dan a conocer que la primera son centros de trabajo hasta con 15 empleados; la segunda se refiere a compañías con más de 16 y menos de 50 trabajadores, y la tercera de 51 en adelante.

Lo más claro es atender la carga de trabajo, la violencia, la relación jefe-seguidores, es decir un mal liderazgo, incluso el acoso laboral. Así que ahora el empleador debe adoptar medidas para prevenir factores de riesgo y practicar exámenes médicos a los colaboradores expuestos, cuando existan signos o síntomas que detonen alguna alteración a su salud.

No soy la patrona de nadie, solo comando un grupo de trabajo que vive en estrés, pero que también, creo, disfruta de sus labores todos los días, así que mi promesa es entender de mejor forma la NOM 35 para poder aplicarla eficientemente.

Mientras aprovecho que es lunes para reunirme con otros que como yo disfrutan las tradiciones mexicanas para comer un rico pib acompañado de delicioso xek. ¡Que sea feliz!