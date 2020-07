Esta semana que terminó, el estrés de la forma de vida actual me llevó a momentos de desesperanza, pero, justo en la cúspide de lo que en ese instante representaba una tragedia en mi existencia, un ángel de la guarda me hizo llegar un mensaje de texto que cambió en un segundo mi desdicha en una sonrisa.

Y entonces recordé por qué tengo la buena costumbre de conservar a mis amigos a través del tiempo y es que todos, supongo, disfrutamos a nuestro alrededor de esa familia que no es consanguínea pero que nos acompaña como parte importante de nuestra evolución.

Desde que tengo cinco años, según yo, he estado rodeada de personas que me han hecho la vida diferente y que además conservo a mi alrededor, lo cual agradezco, y aunque quisiera no podría darle una jerarquización de importancia porque cada uno tiene un sitio especial en mi corazón.

Sé que cada etapa tiene su circunstancia, que los momentos de nuestra existencia se construyen de recuerdos que vamos entrelazando con las historias que creamos con amigos, sobre la base de la reciprocidad y el trato constante.

Creo que la lealtad, solidaridad, sinceridad y compromiso deberían estar presentes siempre en una relación de amistad; si alguna de éstas falta, la denominación de la reciprocidad con el otro podría ser compañerismo.

De repente la palabra amigo se comenzó a utilizar como una forma de llamar a alguien de quien no conocemos su nombre, pero no queríamos decirle señor, don, joven o cualquier otra forma de llamar la atención de quien te sirve los tacos en un puesto de comida, o a quien le pides instrucciones para llegar a un lugar. Supongo que la lógica del tema tiene que ver con el hecho de pensar que, si es tu amigo, simplemente será amable y servicial contigo.

Pero en tiempos de pandemia, amigo es quien busca el momento para saludarte en la distancia, compartir el pan y la sal en las videollamadas, no importa la aplicación que utilices, el que te pregunta si requieres algo, aunque no tenga manera de cambiarte la vida, o bien que te mande un mensaje para recordarte lo importante que eres para ti mismo.

El 20 de julio en España, Uruguay, Brasil y Argentina se celebra el día del amigo, una fecha que me gusta celebrar porque tengo el privilegio de contar con muchos con quienes he viajado, a las ruinas de Aké, a Tailandia o Guanajuato, con quienes hicimos travesuras que 30 años después aún nos dan risa, compartimos deliciosos platillos es los restaurantes más sofisticados o bien en la banqueta de cualquier calle, nos mantuvimos horas conversando con un té o remojados en el mar distraídos por nuestras palabras, en fin. Coleccionamos historias.

No hay nada más lindo que tener una gran familia de personas que te quieren porque sí.

Por eso yo hoy aprovecho que es lunes para felicitar a todos los que tienen el privilegio de tener muchos amigos. ¡Que sea feliz!