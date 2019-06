En mi andar por nuestro México, de regiones bellas e increíblemente diversas, no he encontrado un regionalismo tan fuerte como el yucateco. Somos terrible, bella y agresivamente regionalistas.

Leyendas, tradiciones, gastronomía, etcétera, dan testimonio de lo dicho y fortalecen nuestro regionalismo, tan criticado y también tan admirado, que permea a veces muy sutilmente todas nuestras manifestaciones. Nuestro lenguaje yucateco puede ser visto jocosamente tanto en algunos espectaculares de publicidad comercial: SI LO BUSCA Y NO LO BUSCA… como en anuncios serios como el de una ventanilla en un hospital del Seguro Social: ESPERE A QUE LE HABLEN.

Éstas y otras expresiones regionales tan afectuosas como: ¿QUÉ DESEAS PAPI?, SÍ MAMITA, que se escuchan a las y los [email protected] de los mercados y otros comercios populares, son parte de nuestra deliciosa y cálida identidad. Todas estas expresiones, tradiciones y costumbres son recreadas permanentemente en nuestro TEATRO REGIONAL, que en otros lugares de la república se circunscribe a ritmos musicales y bailables, pero que en Yucatán tiene una ilimitada forma de expresiones, desde la sátira política hasta la nada fácil, cuando se hace con verdadero arte, adaptación de obras del teatro clásico.

El esfuerzo humano y comercialmente muy costoso que ha desarrollado en este ámbito la familia HERRERA por conservar un teatro regional realmente familiar, que no tiene nada que ver con las barbaridades que se presentan en algunos lugares, sin más recurso histriónico que el lenguaje procaz y el doble sentido siempre sobre el sexo, merece ser reconocido con más energía y voluntad de los que disfrutamos este delicioso regionalismo yucateco.

Los no yucatecos, cuando asisten al auténtico teatro regional que hacen nuestros verdaderos artistas vernáculos, no siempre comprenden los diálogos y en muchos casos he comprobado que se despierta una inquietud por entender las palabras y el sentido de las mismas, tratando de identificarse con este aspecto de nuestro regionalismo.

Promover el TEATRO REGIONAL es un compromiso de los yucatecos por preservar y difundir nuestras raíces en el campo social.

ENTRE OTRAS COSAS. Aplaudo la campaña de descacharrización que se está llevando a cabo en Mérida; tuvo tan buena respuesta que se sacaron la rifa del tigre, porque, como decimos: a ver quién recoge todos los cacharros que hay en casi todas las esquinas de la ciudad.