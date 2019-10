Conversación

Tuve una plática con un miembro de la comunidad LGBT… y me sorprendió realmente la apertura con que trató el tema, declarándome abiertamente que ellos nunca han estado de acuerdo con personas que pertenecen a esta comunidad y cometen actos reprobables en contra de la sociedad, ni de los exhibicionistas que usan este estandarte para dar rienda suelta a sus conductas licenciosas y ofensivas para la sociedad. Pero que tienen derecho a hacer lo que quieran y asumir las consecuencias de sus actos. Respecto al matrimonio igualitario y la adopción de niños, no pudimos coincidir, ya que no obstante el nivel académico de esta persona y el ambiente moral de la familia en donde creció, percibí muy fuerte la influencia de la AGENDA GLOBAL en sus criterios, pues parece que no tiene una identidad muy clara de la importancia de la familia y la conservación de la especie que ésta representa, ya que defiende el derecho a adoptar por parejas del mismo sexo, sin pensar que, si sus padres hubieran tenido la bandera que hoy enarbola, él no estaría aquí.

Seguiré informándome al respecto y seguramente podré tener reuniones con personas menos apasionadas que puedan aceptar que los heterosexuales, por lo menos el círculo en que me muevo e investigo, no tenemos nada en contra de que se relacionen personas del mismo sexo y que hagan su vida como mejor les parezca; merecen todo el respeto y hasta consideración por ser una minoría que muchas veces no es tratada con el respeto que merece todo ser humano, pero no estamos de acuerdo en que publiciten lo que consideran bondades de su conducta sexual, confundiendo a la niñez y la juventud en la formación de sus criterios para vivir una vida acorde con la sociedad en la que le tocó nacer.

ENTRE OTRAS COSAS. El lunes pasado fue instalado el CONSEJO CONSULTIVO ANTICORRUPCIÓN. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Mérida que debemos aplaudir, ya que pondrá al alcance de los ciudadanos el medio para denunciar actos indebidos, mediante sus representantes vecinales. Pienso que, como primer acto, estos representantes deben solicitar se aclare la situación de nuestro presidente municipal respecto a las demandas en su contra por actos en su anterior período de administración.

Es muy probable que todo ya esté debidamente aclarado, pero sería un buen comienzo que este Consejo Ciudadano tome en cuenta mi inquietud ciudadana, y aclare la situación públicamente, y si todo está finiquitado sobre esas denuncias, nos lo hagan saber para quitar esa nube de duda que permanece sobre el alcalde respecto a su gestión anterior y limpiar su nombre, pues, aunque no lo manifiesta, debe incomodarle, como en su momento lo incomodó lo del alcoholímetro.