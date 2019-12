Feliz Año Nuevo

Nuevamente la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta) señala su presencia en el día de los escritores, festejándonos con un desayuno que por sí solo habló de cuánto estiman la secretaria y su equipo a los escritores que, nacidos en Yucatán o no, fueron igualmente distinguidos.

Enhorabuena por su recuperación a nuestro amigo Roldán Peniche Barrera. El cronista y narrador fue el gran ausente en el desayuno, pero ya pronto lo tendremos de nuevo haciendo vida social.

Felicito a los lectores de EL PODER DE LA PLUMA de Novedades Yucatán y los invito a dejar atrás lo que no fue bueno, y vivir en el año 2020 con entusiasmo y agradecimiento a la promesa del JEFE de una vida mejor. AMEMOS a nuestro prójimo, ya que, si es agradable sentirse amado, no lo es menos la emoción de sentir amor, ese amor impersonal que nos emociona y levanta, ese amor que podemos sentir por toda la creación.

Con lo que en 2019 terminó y con lo que en 2020 comenzará, viene una oportunidad de vivir y debemos hacerlo plenamente, día a día, para juntos crear un entorno de PAZ que es el bien más deseable en este ejercicio de vida.

ENTRE OTRAS COSAS. Qué desagradable el trato que una paisana yucateca le dio a mi consuegra llegada hace dos años de Cuernavaca, Morelos, negándose a rentarle una casa por no ser nacida en esta tierra.

Nos olvidemos que también hay gente honorable entre los nuevos residentes que han escogido nuestra ciudad, y que también hay yucatecos nada honorables. Me avergüenza ese trato a las personas que vienen de otros lados trayendo su educación, su cultura y sus recursos a más de una enorme admiración y respeto a nuestro estado, olvidando que también hay paisanos que nos avergüenzan por conductas despreciables.

Se nos olvida que somos orgullosos líderes en seguridad, pero también tenemos primeros lugares en conductas que no nos enorgullecen. He residido en varios estados de la república y siempre he sido muy bien tratado, especialmente y sin más condición que la de ser yucateco. Ahora sí, como dice el dicho: “Se paaaaasan”.

No es mi tema la moda, pero es obligado mencionar que han salido a relucir las elegante ropas de invierno que solo eran usadas en otros países durante los viajes, pero ahora los centros comerciales se han engalanado con paseantes elegantemente vestidos de acuerdo con la moda invernal. Solamente espero que este invierno no arrase con algunos abuelitos que ya no estamos para estos cambios tan violentos de temperatura.