Este correo me pareció interesante y se los comparto: Querido amigo: En esta tierra donde meditar debe de ser lo permanente. Donde el pasado cercano de la estirpe maya se confunde con el futuro lejano por encontrar en esta tierra inconquistable en su esencia.

Tierra confundida en su forma, que no tiene futuro. Estática, soñando en el pasado. Un pasado vibrante de esencias, que hoy confundido vibra con pueril apariencia. Península codiciada por la ignorancia. Península que no sabe defenderse.

Con su mente llena de galácticos cálculos, no se perturba por el estúpido presente de ambiciones mezquinas que rompen su cadencia, interrumpen la cadencia de su pensamiento, aturdiendo a mi pueblo con estridente aquelarre. Yucatán que recibe con los brazos abiertos, Yucatán tierra sin divisiones políticas. Campeche separado no pudimos defenderte, Quintana Roo, conquistado por la codicia extranjera, que no se defiende de la perversión que lo asecha.

Yucatán estado dormido en boxes spring que destruyen su espalda.

Cuando hablábamos de apertura al progreso, no hablábamos de Mercedes Benz, ni Land Rover, que no benefician más que a unos pocos con migajas de lo que realmente se llevan.

Y la ciudad sigue creciendo con gentes venidas de no sé donde, subyugadas por la magia de esta península distinguida por el Creador. Que no debe ser molestada al extremo en que pudiera sacudirse la pelusa y el oropel de los falsos lujos actuales y ahogar la estupidez en un mar salado de lágrimas de vergüenza, de pena por darse cuenta que surgió para cobijar a sus naturales y a quien venga, pero no está dispuesta a tolerar los excesos de perversión que actualmente se enseñorean en ella.

Cerca está el día en que, mancillada, se sumerja en su pena y avergonzada, triste y decepcionada, regrese a (el lugar) de donde vino, llena de entusiasmo y alucines que supimos aplastar y destruir con nuestra indiferencia a los angustiosos gritos de piedad de nuestra amada tierra.

Esta tierra que nunca estableció fronteras ni privilegios para nadie en especial. MI YUCATÁN, MI AMADA PENÍNSULA, QUÉ CERCA Y QUÉ LEJOS ESTAMOS DE TI…

ENTRE OTRAS COSAS: Tomamos muy en cuenta al discapacitado, pero poco nos acordamos de quien lo cuida y lo mueve para que su vida no sea tan aburrida y solitaria.

Esto me lo platicó un amigo cuya esposa lo ha cuidado durante 35 años y un día se fracturó el tobillo y entonces él realmente valoró a esta persona que, aunque siempre la amó, sin ella las cosas eran muy diferentes. Los discapacitados no se mueven solos en las esquinas y poco valoramos el trabajo que realizan quienes los mueven.