Fui invitado a participar en la consulta popular del IMPLAN, y me resultó muy interesante. Los protocolos implementados para que la reunión virtual, muy dinámica, no obstante el gran número de interesados en participar fueron excelentes. Se habló sobre el ordenamiento de la ciudad, que contempla acciones sustentables para operar durante los próximos 20 años como mínimo, respondiendo oportuna y eficientemente a los requerimientos, en las diferentes áreas de competencia, a las autoridades que se encuentren en turno.

Es de reconocerse el trabajo que realizan el arquitecto Edgardo Bolio y su equipo, implementando estas dinámicas que recogen los puntos de interés de cada reunión y los ponen en la mesa de discusiones (comentarios) en la siguiente reunión con tal puntualidad que permite realmente desarrollar importantes avances en cada evento, como pude observar en éste, realizado el 10 de noviembre de 2020. No cabe duda que nuestro alcalde, que no es ningún improvisado en los temas de administración pública, sabe escoger cuidadosamente a sus colaboradores.

El tema recurrente en esta reunión fue el Tren Maya, con la propuesta de su estación terminal de Mérida en la antigua estación de ferrocarril, dentro del polígono de la Plancha. Exponiendo sus puntos de vista personas indudablemente versadas en los temas del desarrollo urbano. Por lo que a mí respecta, aclarando que no es mi aérea de competencia la especialidad de tránsito, me permití, el día anterior a esta reunión virtual, platicar con los habitantes de la zona en cuestión y expuse sus comentarios que fueron de total aprobación e interés a la idea de la estación del Tren Maya. Argumentando que les traería una revitalización a la zona, con la consiguiente derrama económica. Me permití mencionar que situar la estación del Tren Maya en el corazón de Mérida nos vincula con otras ciudades del recorrido y pone al alcance de la ciudadanía una nueva oferta para trasladarnos y conocer más de nuestra península y otras ciudades.

ENTRE OTRAS COSAS. Comentando con una couching profesional, me enteré de algo verdaderamente interesante. Ella promueve en sus cursos el interés que deben desarrollar los empleados cuya labor es atender a clientes de la empresa para que estas personas, a más del producto o servicio que buscan, reciban un trato que les haga sentirse respetados, bien atendidos y, si es posible, amados, aunque suene exagerado. Y respecto a los patrones, desarrollar la idea de que la palabra PATRÓN deben interpretarla sus empleados como MODELO A SEGUIR y, por consiguiente, actuar como les gustaría que actuaran sus empleados, no sólo en el aérea comercial, sino llevando esta conducta hasta el terreno personal. Fuerte compromiso, ¿VERDAD?