Recuerdo claramente que cada vez que me acostaba en la hamaca de mi cuarto, el gran librero color madera oscura de mi padre me robaba la mirada; muchas veces me dormí leyendo los títulos en el lomo de sus libros a la usanza en que otros niños contaban ovejas. Uno siempre llamó mi atención, “La invención de América” de Edmundo O’Gorman. El simple nombre parecía una gran falacia; es decir ¿cómo se inventa toda una masa continental? Lo leí de a poco y durante muchos años; tardé mucho menos de ese tiempo en entender el sentido que le da el autor al suceso llamado “descubrimiento de América”; incluso puedo decir que gracias a ese texto comprendo la historia más como una herramienta que como un discurso que refleja los hechos del pasado. Sí, la historia es un artificio empleado para darnos, entre otras importantes cosas, sentido de identidad, de pertenencia y de grupo; esto nos permite funcionar, en buena medida, como sociedad, pero, sobre todo, nos recuerda quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, tanto grupal como individualmente.

Retirar un símbolo de nuestro pasado como la estatua de Cristóbal Colón con posibilidad de no devolverla a su sitio, es lo equivalente a silenciar esa parte de nuestro pasado; es un acto válido, claro está, tan válido como aquel padre recién divorciado que, sin pensar en sus hijos, arroja a la basura todas las fotografías familiares en las que aparece con su ex esposa y madre de sus retoños, en momentos irrepetibles, como los bautizos de estos, cumpleaños o vacaciones familiares en las que estuvieron juntos y visitaron lugares memorables. La pregunta sería: ¿es válido hacerle eso al legado familiar que los niños debieron heredar por derecho propio?

Asimismo planteo lo siguiente: ¿es justificado intentar arrebatarnos una innegable parte de nuestro pasado? (Y a la guisa de O’Gorman) ¿Qué nuevo discurso pretenden sembrar en nosotros, cuando llegado el momento, reemplacen el antiguo? y ¿por qué?