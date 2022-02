¿Qué cosa es el amor? pregunto

y sólo me responde el viento

nadie puede explicar

que cosa es el amor

mas nadie puede estar sin él

Armando Rodríguez Sosa

Es innegable que este mes de febrero nos vemos orillados a pensar en el “amor”, ¿qué cosa es tan grande atributo de lo humano? En principio, es un sentimiento, una comunión con lo divino, diría Platón, una búsqueda de la razón exacta de lo que le da sentido a la vida; el amor es muchas cosas y todas son correctas, quien habita en el amor jamás sentirá que lo hecho o sacrificado es en vano, quien lo usa como brújula jamás estará perdido. Hablo del amor como elemento filosófico, no como sensiblería barata que romantiza la unión de dos personas; hablo de ese impulso vital que se instaló en la humanidad desde sus orígenes, sobradas muestras hay de ello, y que marca el panorama de la más fina evolución de nuestra especie. El amor es la razón de todos los más altos valores: la integridad, la lealtad, el compromiso, la vida misma vista como un valor depende de él.

Existen muchas canciones escritas al amor; desde las épocas más remotas, el hombre ha escrito bellas melodías y letras para evocarlo y plasmarlo; esta poesía tiene como resultado, casi siempre, la conmoción del alma, la calentura del espíritu y, quizá, el desborde de una que otra lágrima. Tengo la fortuna de conocer, lo que para mí es una de las más bellas composiciones escritas a este sentimiento. En 2019 me tocó conocer e interpretar parte del acervo musical de uno de nuestros compositores yucatecos, Armando Rodríguez Sosa; entre su muy variada obra, la canción de “¿Qué cosa es el amor?” me robó el aliento y me llevó a repensar la idea de los alcances de una poesía.

Se trata de una reflexión a la usanza de los filósofos de la antigüedad clásica sobre el permanente cuestionamiento del amor, y al final, cierra magistralmente con los versos: “¿Qué cosa es el amor? pregunto/ y sólo me responde el viento”. Deja abierta la posibilidad a una respuesta personal, única e irrepetible, como abrazando la idea de lo eterno y de la certeza de que cualquier respuesta es válida. Te invito a escucharla en spotify o en este link https://youtu.be/rI5HOs9teis, ahí encontrarás una versión mía con el piano del maestro Pedro Carlos Herrera. La voz apenas y me alcanzó para expresar lo que pensaba al pronunciar una reflexión sobre algo tan grande. Al final de cuentas, la respuesta la tenemos grabada en cada uno de nosotros y aunque, a veces, indescifrable, un buen día descubres que el sentido y el significado del amor es tan sencillo como individual.