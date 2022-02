18 de febrero, Día Internacional del Síndrome de Asperger

Para la luz de uno de mis ojos, la risa de mis

momentos más tristes y la fuerza

de los más débiles, H.

En el día mundial de la concientización del Síndrome de Asperger quiero explicarte lo que siente, varias veces al día durante toda la vida, una persona dentro del espectro autista; esta es mi forma de hacerte entender:

DE VUELTA AL CARACOL,

donde la mar me arrulla,

donde la sal me cura,

donde el umbral no espanta.

De vuelta al caracol,

donde regreso al vientre,

donde se asoma el tacto,

donde una madre blanca.

De vuelta al caracol,

para dormir despacio,

para encontrar mi espacio,

para abrazar mi calma.