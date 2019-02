Vivir la vida... hasta el último suspiro

La vida es un cúmulo de experiencias que se nos van presentando y con las que vamos lidiando conforme se nos plantan delante, aunque a veces decidimos ignorar algunas y hacer como que no existen.

Sin embargo, lamento informarte que no porque no les hagas caso desaparecerán de tu existencia; por eso debemos hacer lo que tenemos que hacer, para evitar seguir arrastrando cosas que no queremos cargar con nosotros.

De lo que se trata es de vivir y disfrutar al máximo, no de poner pretextos para evitar hacer las cosas que debemos.

Siempre buscamos culpables alrededor y, aunque lo logremos, en el fondo sabemos que algo que no hicimos fue decisión o desidia nuestra, de nadie más. Hay que tener presente que no sabemos si el día de mañana estaremos aquí para realizarlas.

Aquí 5 cosas que debes hacer antes de morir:

1.- Entrar a un estadio lleno.- Sin importar si es un deporte como el beisbol, futbol, soccer o basquetbol, o si fuera un espectáculo como un concierto o parecido, la sensación que genera la energía de un estadio lleno es espectacular y vibrante.

2.- Vencer un miedo.- No me interesa cuántos miedos tienes en tu vida, solo te pido que venzas uno nada más; atrévete a cruzar esa línea que te ha paralizado por mucho tiempo y disfruta lo que sientes después. Estoy seguro que, venciendo uno, los demás serán igualmente derrotados.

3.- Apapachar.- A tu familia, a tus amigos, diles lo que sientes, bésalos, abrázalos, consiéntelos. El tiempo es hoy, hazles saber lo importante que son para ti en tu vida y convive con ellos cuando puedas. No es la cantidad de tiempo, es la calidad del mismo que les dediques la que dejará huella en ellos.

4.- Convivir con la naturaleza.- Lo que prefieras entre el mar, las montañas, el monte, amaneceres, atardeceres, lluvia, nieve, cualquier cosa que te guste entre éstas u otras disfrútala. La naturaleza es tan buena que nos regala momentos hermosos y por estar en otro canal nos perdemos de estos eventos espectaculares.

5.- Cumple un sueño.- Por lo menos cumple uno de tus sueños, atrévete a realizar algo que te gusta mucho, que siempre quisiste hacer pero nunca creíste que era el momento adecuado. Ahora es el momento, decídete y no te quedes con el hubiera. En ocasiones llega un momento en que el físico no nos responde, así es que adelante.

Independientemente de que cuentes con una lista de cosas por realizar en tu vida y sueños por cumplir, comienza con lo que creas que es más fácil y avanza con tus propuestas de vida HOY.