Un precio en armonía... por un costo en convivencia

Siempre he sostenido y comprobado que, si no vienes a este mundo a sumar, por lo menos evita perjudicar o restar a las demás personas. Ya como están las cosas vamos de ganancia si no salimos lastimados o defraudados por alguien, cercano o no, a nuestras vidas. Lo ideal sería ayudar a las personas, en situaciones o lugares que estén en nuestras manos, sumar y multiplicar, pero, si esto no llegara a ser posible, por lo menos no estorbemos en el camino para que los eventos y las personas sigan avanzando.

Si algo está claro es que la armonía en nuestras vidas depende de qué tan congruentes seamos entre lo que pensamos y lo que decimos y hacemos. Los principales bloqueos mentales ocurren cuando hacemos cosas diferentes de las que pensamos o decimos.

Aquí te comparto 5 consejos para llevar una vida en armonía, siendo congruentes:

1.- No hables si no sabes.- Mucho vendehumo en la calle quiere dar su opinión sobre cualquier tema con tal de llamar la atención. Yo solo te repito lo que decía mi madre: primero cae un mentiroso que un cojo. Es mejor quedarse callado si no se domina el tema o si no se sabe de él a que luego quedes en ridículo por querer llamar la atención.

2.- No pidas si no das.- Uno debe dar sin esperar nada a cambio, sin embargo, cuando nosotros damos de corazón el universo se encarga de regresarnos muchas cosas en recompensa. Lo que no es válido es que exijas algo que no te toca por derecho cuando tú no eres capaz de dar. Es totalmente ilógico e irreverente.

3.- No supongas si no preguntas.- Uno de los más grandes errores en la vida es suponer. Nada crea más confusión que tomarse las cosas personales por suposiciones que haces, ya sea por actos o comentarios de otros. Es mejor preguntar directo y conocer la razón o la verdad del hecho.

4.- No critiques si no participas.- Lo más fácil en esta vida es criticar y juzgar desde fuera. En ocasiones nos creemos jueces o dueños y poseedores absolutos de la verdad y criticamos sin ton ni son a quien se cruza en nuestro camino. Solo te digo que es mejor actuar que opinar, enriquece más.

5.- No restes si no sumas.- Lo único que esperamos de las personas es que sumen, para luego poder multiplicar. No queremos ni necesitamos gente que nos quite tiempo ni otras cosas. La multiplicación exponencial enriquece de manera abrupta a quienes participan en ella.

Deja la parte negativa de esto a las personas infelices que no tienen vida propia. Tú se congruente y vive en armonía.