Obligación... es

En ocasiones nos empeñamos en quejarnos de la vida que tenemos y se nos va el tiempo en ver las cosas malas; dejamos así de valorar las cosas bellas de la vida. Pudiera ser nuestra naturaleza, pero soy un eterno convencido de que la diferencia entre quejarnos y aprender de los errores o los malos momentos está en la forma en la que tomemos esos acontecimientos en nuestras vidas y nuestro alrededor. Y también es probable que pienses: es muy fácil decirlo, lo complicado está en lograrlo. Y sí es difícil, para qué nos engañamos, pero definitivamente eso no es excusa para no sobreponernos y continuar para diseñar un plan de vida que nos ayude a ser felices. Por eso hoy me atrevo a ponerte estas 5 sugerencias que tienes la obligación de hacer durante tu vida para disfrutarla al máximo:

1.- Atreverte.- El atrevimiento nos hará valientes y logrará que podamos vencer los miedos, cualesquiera que éstos sean. Sin importar cuál sea la acción o la situación, aviéntate a realizar todo aquello que te gusta y apasiona, ya sea del trabajo o de actividad personal. Total, ¿qué es lo peor que puede pasar?

2.- Disfrutar.- Los momentos y oportunidades que la vida te pone enfrente son para disfrutarlos al máximo. Por muy simple o complejo que sea, el gozar cada uno de ellos te permitirá valorar todas las cosas, aun siendo pequeñas. Una convivencia con amigos o familiares, un atardecer o un amanecer, una comida, una película, lo que sea, disfrútalo.

3.- Escribir.- No tiene que ser un libro o una novela, simplemente escribe lo que te nazca, en un papel, oficial o no. La escritura te permite desahogarte y pone a tu mente a trabajar en la creatividad para desarrollar cualquier tema. Se valiente y plasma en ese papel lo que se te ocurra o tengas ganas de escribir.

4.- Enseñar.- Después de haber aprendido algo o haber obtenido cierta experiencia en la vida, es nuestra obligación dejar huella en alguna persona enseñándole algo que le haga recordarte aun después de haber partido. No hay nada insignificante por aprender. Para alguien es valioso lo que tengas que enseñar.

5.- Abrazar.- El abrazo es la mayor prueba de cariño que le puedes dar a alguien. No permitas que te influya la gente en lo que dirán, abraza sin medida. La persona que recibe un abrazo siempre lo valorará al máximo, sobre todo, cuando más lo necesite.

Prueba estas obligaciones de vida que te pongo y sentirás cómo tú cambias y tu entorno, por añadidura, cambiará. Notarás los cambios de manera inmediata.