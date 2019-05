La voz del experto

En la Quinta Semana Mundial de la Seguridad Vial, del lunes 6 al domingo 12 de mayo, todos podemos hacer algo positivo. El experto en Vialidad, René Flores Ayora, sostiene que la participación de la sociedad es muy importante para acabar con el flagelo de las muertes por siniestros de tránsito en Yucatán que ya suman 102 fallecidos (cifra conservadora) por los accidentes que son evitables, prevenibles y que tienen, obviamente, sus causas.

Pero se trata de salvar vidas; #HazOirTuVoz.

“Todos los días ya sea como peatones, ciclistas, motociclistas, conductores o pasajeros, nos enfrentamos a riesgos específicos en nuestros desplazamientos”, agrega Flores Ayora. Y la pregunta es: ¿Qué aspectos de esos recorridos le producen una mayor sensación de inseguridad vial?

EJEMPLOS DE DESPLAZAMIENTOS; ECHEN OJO:

NO es seguro caminar.

NO es seguro circular en bicicleta.

NO es seguro circular en motocicleta.

NO es seguro conducir.

NO me siento seguro cuando voy al colegio.

Los conductores EXCEDEN los límites de velocidad.

Los motociclistas NO llevan casco.

Los conductores y/o pasajeros NO usan el cinturón de seguridad.

Muchos vehículos NO están equipados con sistemas de seguridad.

Los niños que viajan en el auto NO usan los sistemas de retención infantil (portabebé).

Los conductores circulan tras haber INGERIDO alcohol.

NO siempre veo o soy visto.

NO es seguro viajar en transporte público.

NO hay asistencia en caso de un siniestro vial.

Hay señales de ALTO MAL ubicadas.

Glorietas SIN señalizar.

FALTA señalamiento vertical.

FALTA señalamiento horizontal.

Pasos peatonales MÁS seguros.

PERIFÉRICO de Mérida a 80km/hora.

Flores Ayora se ha cansado de decir que es necesario que en Mérida se empiecen a construir más ciclovías, a fin de evitar que se sigan presentado accidentes en la ciudad.

El también auditor en seguridad vial del Centro Nacional de Prevención de Accidentes (Cenapra) indica que “los accidentes se clasifican como un acto fortuito-casual y los incidentes de tránsito son prevenibles o evitables”.

PRIMERA CAIDA.- En rollo con el mentado Espectrín, el experto expuso que si bien es cierto que todos los días se toman los datos de los incidentes de tránsito que ocurren en Mérida, los resultados tomarán algunos meses en darse a conocer.

SEGUNDA CAIDA.- Ha reiterado que es urgente una campaña promocional objetiva de seguridad vial, cuya meta debe basarse en concientizar a los peatones, ciclistas, motociclistas. automovilistas y choferes del transporte urbano y de tráileres.

TERCERA CAIDA.- ¡Háganle caso al master!