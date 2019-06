'The Billy', el demócrata

Héctor Fernández Zapata, mejor conocido como “El Billy”, todavía dirigente estatal del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), codiciado botín que por décadas ha resguardado botines, privilegios y una que otra chapucería (o sea, acto de mínimo chanchullo; sí, claro), cobijado por gobiernos de colores ya conocidos y, por el momento, en estado comatoso, se quejó hace unos días de que le reventaron la… sesión de lo que creía su segura reelección al frente de los chafireteros más numerosos de Yucatán.

El famoso “Billy”, quien relevó hace unos años a don Nerio Torres Ortiz, el otrora todopoderoso líder taxista, al frente de, precisamente, el FUTV, el cual impuso al primero como su “martillo” para simular democracia sindical, anda haciendo pucheros.

En una rueda de prensa, “Billy”, ataviado con camisas de no menos mil 200 varos por pieza –se nota que las playeras del ratón Miguelito y rotas de los sobacos pasaron a la historia- se la pasó al estilo Andrés Manuel López Obrador, presidente de Mexicolandia: culpando a la corrupción que supuestamente destila su ex mentor Torres Ortiz.

¡Chuch, pobre de “Billy”!, si es tan buena persona, incapaz de romper un plato. ¿Por qué el destino se empeña en ponerle trabas a su labor como servidor del chafiretazo de a 30 pesos por metro recorrido?

Y es que el tan democrático dirigente del FUTV se quejó, básicamente, de cinco aspectos:

1.- Nerio violentó (de violar) la sesión.

2.- Nerio me insultó. “Me dijo pu…”.

3.- Nerio me hizo sudar la gota gorda.

4.- Nerio manchó mi camisa “carítzima”.

5.- Nerio me dijo corrupto. ¡No puede ser!

Por eso, Nerio Torres es un corrupto, casi casi sostuvo el otrora aliado del veterano sindicalista, afecto al béisbol por aquello de ganarle a los otrora opositores al PRI. ¿Recuerdan al panista Timoteo Canché Tinal?

La queja de “The Billy” también radicó en que don Nerio le impidió reelegirse por aclamación, algo así como que las focas le aplaudan al rey, ya que el segundo pedía elecciones con voto libre y secreto, en urnas. Cómo cambian los tiempos. Por 40 años, don Nerio se reeligió por aclamación y, ahora, pidió voto por voto; en tanto, “El Billy”, su ex alumno más avanzado, quería que le aplaudieran. ¿No que muy democrático?

Paradojas de este conflicto:1) No se vale escupir pa’arriba, “Billy”, y 2) Cría cuervos y te sacarán los oclayos, padre Nerio.

PRIMERA CAÍDA.- Pero hay algo más. “The Billy” ya le pidió al Gobierno del Estado y a la policía estatal que intervengan para que no haya más violentadas en su potencial entronización. Solo falta que le mande una carta al papa Francisco.

SEGUNDA CAÍDA.- Y allí no quedó: demandó que el IEPAC organice la siguiente elección de los volanteros con urnas, boletas, observadores, conteo rápido. ¡Válgame Dios!

TERCERA CAÍDA.- ¿Y perdernos de un acarreo más, con tortitas, jugos y hasta golpes incluidos, al más puro estilo de su ancestral ADN tricolor? ¡Ah, no!