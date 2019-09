Lo mejorcito del PRI-nosaurio

Si bien algunos dicen que el PRI-nosaurio se encuentra en estado catatónico después de la madrina que le pusieron en las elecciones de julio de 2018, tanto a nivel nacional como estatal, lo cierto es que todavía se le mueve la colita al otrora poderoso partidazo.

Y lejos de lo que sucede en el plano federal con los líos en la elección de “Alito” (mejor dicho AMLITO) y su entonces adversaria, la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, la cual decidió renunciar al “partido de sus amores” porque, según ella, le robaron la elección, en la entidad hay pocos priistas que se salvan o, al menos, intentan seguir con su chamba no obstante que ya no son tan poderosos como antaño.

Por ejemplo, en la bancada del RIP-nosaurio del Congreso local, la huera Karla Franco Blanco, presidenta de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación, una de las carteras más importantes, le mete duro al trabajo, a diferencia de sus demás compañeros de partido y de otros “satélites” que deambulan por allí y solo asisten para cobrar su lana y, claro, tomarse “selfies” para demostrar que supuestamente chambean.

Pues Karlita recientemente rindió su informe de actividades como diputada por el XIV Distrito, y la neta que cacareó sus gestiones. Si nadie de su partido, el tricolor, le echa la mano, pues al menos ella ya sabe el camino.

La también ex directora del Registro Civil en una etapa del gobierno de Rolando Zapata Bello presentó una iniciativa de ley en materia de lactancia, la cual fue ampliamente palomeada. Por si fuera poco, en su Comisión se recibieron 56 iniciativas para analizar, discutir y dictaminar, logrando la aprobación de 34 productos legislativos, de los cuales 22 iniciativas fueron aprobadas por unanimidad, 6 por mayoría de votos y 6 desechadas en consenso por los integrantes de la Comisión.

PRIMERA CAIDA.- Aparte de la chamba en el Congreso, Karla le metió a la gestoría social y al trabajo territorial en el Distrito XIV. En un año, efectuó mil 080 gestiones, como la entrega de equipos de cómputo, fardos de láminas, equipo y uniformes deportivos, sillas de ruedas y artículos ortopédicos, despensas, medicinas, nebulizadores, bastidores, hilos para urdir hamacas, juguetes, apoyo médico y traslado.

SEGUNDA CAIDA.- Por si no lo sabían, el distrito XIV comprende 21 municipios y 208 comisarías; la cabecera está en Tecoh. Y en este período de gestión, la diputada apoyó a 6 mil 188 personas como resultado de sus gestiones, ferias y servicios brindados.

TERCERA CAIDA.- Sin necesidad de que disponga de apoyos de su ex partidazo (ya no hay billete), la también líder de la CNOP priista anda montadita en sus objetivos, mientras que sus compañeros no saben ni qué pex hacen en el Congreso. De lo poco rescatable en el PRI-nosaurio.