Curiosidades independentistas

Hay curiosidades en las fechas de la Independencia de México, quizás algunas algo “jaladas”, otras no tanto y supuestamente documentadas por reconocidos historiadores. De todas maneras, echen ojo a estas “verdades” recopiladas en portales y redes sociales.

A.- El cura Hidalgo dio el Grito de Dolores a las 2 de la madrugada. No hay certeza de qué fue exactamente lo que gritó Miguel Hidalgo y Costilla. La versión más aceptada es que fueron vivas a la Virgen de Guadalupe, a la religión católica y al rey Fernando VII. También pronunció un discurso contra el gobierno, pero en realidad nadie sabe con total exactitud cuál es el grito oficial.

B.- Hidalgo no tocó la campana. Quien lo hizo fue José Galván, su compañero de parroquia.

C.- Miguel Hidalgo dijo lo siguiente antes de morir (entre otras cosas): “No me tengas lástima, sé que es mi último día, mi última comida y por eso tengo que disfrutarla; mañana ya no estaré aquí; creo que eso es lo mejor, ya estoy viejo y pronto mis achaques se van a comenzar a manifestar, prefiero morir así que en una cama de hospital”.

D.- Y esto fue lo que dijo José María Morelos, otro gran independentista mexicano: “Señor si he obrado bien, tú lo sabes y sin mal, me acojo a tu infinita misericordia”, con crucifijo en mano antes de ser fusilado por tropas españolas.

E.- Hubo fallas técnicas bastante graciosas para la celebración del primer centenario. Para el Centenario de la Independencia mexicana algunos opositores de Porfirio Díaz pusieron un trapo dentro de la Campana de Dolores. Y luego de que se hicieran los gritos tradicionales (“¡Viva la Libertad! ¡Viva la Independencia mexicana! ¡Vivan los héroes de la Patria! ¡Viva la República! ¡Viva el pueblo mexicano!”), el presidente tiró de la cuerda, pero la campana no emitió sonidos.

PRIMERA CAIDA.- Cada presidente añade frases al Grito de Dolores. Por ejemplo, Lázaro Cárdenas gritó: ¡viva la revolución social! Adolfo López Mateos: ¡viva la Revolución Mexicana! Luis Echeverría incluyó: ¡viva Hidalgo, el padre de la Patria; viva Morelos, el Siervo de la Nación; viva Guerrero, el consumador de la Independencia; viva Juárez, Benemérito de las Américas! Y terminó con “vivan los países del tercer mundo”.

SEGUNDA CAIDA.- El único presidente que dio el grito en Dolores Hidalgo y en Palacio fue Felipe Calderón Hinojosa. En 2010, lo dio la noche del 15 de septiembre en el Zócalo y luego el 16 se trasladó a Guanajuato.

TERCERA CAIDA.- Y en el aniversario 209 de la Independencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador le imprimió su propio sello. “Solamente” gritó 20 vivas a los héroes de esa gesta social. ¡Me canso ganso!