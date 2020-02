Pues resulta que ayer miércoles, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, salió con la “buena nueva” de la detención del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, en la ciudad española de Málaga.

Lozoya Austin, alias “El Lozoyas”, está acusado de recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht por 10 millones de dólares. Nada más ni nada menos. ¡Chuch!

Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (2012-2016), es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como autor material del lavado de dinero de los megasobornos que, supuestamente, operó entre esos años con la constructora brasileña Odebrecht, la cual también permeó con supuestas operaciones irregulares y corruptas en otros países de América Latina.

Tras la detención, la Policía Nacional de España reveló que identificó a Lozoya Austin por su licencia de conducir, que es de la Ciudad de México. La neta, qué pen…itente. ¿Acaso pensaba que podría ocultarse hasta en el “puerto terrestre” de Tixkokob con la cara de “fifí” que tiene?

“Detenido en las inmediaciones de una urbanización de #Málaga un ex director general de una petrolera mexicana, gracias a la excelente relación entre la Fiscalía Mexicana y la Policía Nacional. Había urdido junto a algunos familiares un sistema para defraudar dinero público”, señaló la corporación del patio nacional a través de Twitter.

PRIMERA CAIDA.- De acuerdo con la orden de aprehensión librada contra Lozoya, el ex director de Odebrecht, Luis Alberto Meneses Weyll, señaló que el ex director de Pemex fungió como enlace entre la constructora brasileña e importantes empresarios mexicanos para asociarse y ganar contratos de obra. En pocas palabras, el ex funcionario carioca embrocó al dizque azteca.

SEGUNDA CAIDA.- La FGR consideró que Lozoya es autor material de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivadas de los sobornos que dio Odebrecht.

TERCERA CAIDA.- Muy bien, y ahora qué sigue:

1.- La extradición (con un titipuchal de trámites).

2.- Un largo proceso judicial para que, al final, salga libre ese presunto pillo.

3.- El perdón presidencial (hay que predicar con el amor).

4.- La devolución de todos los chanchullos del tal “Lozoyas”.

5.- Un par de años en el bote y tan… tan… ¿A disfrutar de sus millones de dólares malhabidos?

6.- Sentencia ejemplar de, por lo menos, 20 años en el tambo.

7.- Al paredón de fusilamiento… ¡en redes sociales!

8.- Libre… siempre y cuando ‘coopele’ delatando a los demás presuntos transas de Quique Peña.

9.- ¿Acaso una cortina de humo para acallar las voces críticas que arremeten un día sí y el otro… también contra el presidente López Obrador?