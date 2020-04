Ayer, 15 de abril, se cumplieron 63 años de la muerte del ídolo Pedro Infante, una fecha en la que sus fieles seguidores asistían a su tumba, año tras año, para recordarlo. Pero ahora todo fue diferente. Debido a la cuarentena por el coronavirus, esta celebración fue suspendida, como informó su hija, Lupita Infante: “Sabemos que esta es la decisión más responsable, esperamos contar con su comprensión y apoyo en estos tiempos”.

El festejo jamás se había cancelado, pasara lo que pasara, porque siempre había forma de solucionarlo, pero, lamentó, el Covid-19 es otra cosa.

PRIMERA CAIDA.- Pedro Infante fue una celebridad muy querida por el pueblo; tras que falleció en un accidente aéreo el 15 de abril de 1957, en Mérida, la gente se congregó en torno a su última morada. Ese día se reunieron unas 100 mil personas. Ayer, en su estatua de Xcalachén, al sur de Mérida, nadie. ¡Descarado virus!

Y por si no lo sabían: también, en la madrugada del 15 de abril de 1912, el supuestamente invencible RMS Titanic, majestuoso transatlántico británico, el mayor barco del mundo entonces, se hundió durante su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra, a Nueva York, “Gringolandia”.

Ya son 108 años de que el poderoso navío, supuestamente lo mejor de lo mejor del mundo mundial, se fue al fondo del mar con todo y Leonardo DiCaprio, quien felpó congelado en esas aguas muy parecidas a las de Puerto “Puercogreso”, Yucatán, que encabeza el “alcalde de hierro”, Julián Zacarías Curi, muy dado a los desplantes mediáticos.

SEGUNDA CAIDA.- ¿Y el PRI-Tanic? Ah, esa embarcación se fue a pique desde 2000 cuando un rancherote, de lo más ignorante, los mandó a la tumba política. No obstante, salió a flote en 2012 y volvió a la sepultura en 2018. Pese a todo, no hay que darlo por muerto. El PRI-Tanic también sabe revivir al más fiel estilo cristiano, aunque no sea al tercer día. No lo duden.

También el 15 de abril, pero de 1452, nació en la bota italiana Leonardo da Vinci, quien fue una de las glorias del Renacimiento italiano. Pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Nació en Anchiano, Italia, y falleció el 2 de mayo de 1519, en el Castillo de Clos-Lucé, en Amboise, Francia.

TERCERA CAIDA.- Con todas esas virtudes, chance y le hubiera caído bien al presidente AMLO, ya que muy conservador no era; aunque también lo hubieran utilizado priistas y panistas para anunciar sus carteleras proselitistas y, chance, utilizando su imagen para repartir despensas y cuanto bono dizque altruista se les ocurriera a los PRI-ANistas. Con suerte y hasta a alguien se le ocurre sortear la pintura de la Mona Lisa en 20 millones de cachitos de la Lotería Nacional. ¿Verdad?