De entrada, el mentado Espectrín aclara que no son sus ideas, reflexiones o rollos los externados en este texto, simplemente son recopilaciones de redes sociales que, la neta, parecen bastante sensatas en tiempos de pandemia.

El asunto es que algún día vas a tener que salir y el virus seguirá por ahí como muchos otros. Pero un cuerpo sano, fuerte y con vibración alta es menos propenso a enfermarse y morir con el Covid-19.

El 80% de la población mexicana necesita entender que, o cuidas bien el cuerpazo, o el Covid-19 u otro virus, tarde o temprano, te obligará a regresar a casa, y eso nadie lo está diciendo en las noticias. Solamente dicen: “No salgas, no veas a nadie y muere de miedo en el encierro”.

Lo que no nos están diciendo es que, el mantenernos sanos, física y emocionalmente, nos puede colocar en el grupo de los asintomáticos.

Tampoco nos están diciendo cómo lograr una salud óptima. Lo que sí dicen es cómo frenar la propagación, pero no cómo enfrentar, resistir y superar ésta, o posibles futuras pandemias. Así que si en los últimos meses o años has tenido un peso y alimentación sana no te preocupes, estarás bien.

Si realmente queremos evitar vernos severamente afectados por el Covid-19, la pregunta que deberíamos estar haciéndonos en este tiempo es: ¿Cómo fortalezco mi sistema inmunológico?

PRIMERA CAÍDA.- Hacer ejercicio regularmente (eliminamos toxinas y ayudamos a la distribución completa de los nutrientes y defensas de nuestro cuerpo); descansar lo suficiente (sólo cuando estamos dormidos, los órganos y químicos de nuestro organismo se restauran); no fumar (todas las partículas de humo irritan y dañan los pulmones); tomar la correcta y suficiente agua (alcalina, purificada, no embotellada en envases de plástico), y evitar el estrés lo más posible (durante el estrés, el cuerpo libera sustancias altamente tóxicas).

SEGUNDA CAÍDA.- Mantener pensamientos, emociones, actividades, y comportamientos positivos (todas las emociones negativas nos enferman, tú eliges); evitar empacharte con exceso de información de lo que sucede (el efecto psicológico y emocional que esto produce no es bueno); tomar suficiente sol (cuando la piel se expone directamente al sol, de forma moderada, ésta produce vitamina D); mantener un peso saludable (de todos los contagiados, la mayoría son pacientes con obesidad, diabetes y problemas cardíacos), y consumir alimentos ricos en vitamina C (un cuerpo ácido se enferma fácilmente. Un cuerpo alcalino rara vez se enferma. La vitamina C alcaliniza nuestro cuerpo).

TERCERA CAÍDA.- Tengamos presente que se trata de un virus y el mantenernos en casa sólo hace que los hospitales no se saturen tan rápido. Pero la realidad es que, tarde o temprano, nos expondremos al Covid-19. Por lo tanto, un organismo inmunológicamente sano es más probable que se salve, a diferencia de uno que esté vulnerable y enfermizo.