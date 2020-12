LIQUIDACIÓN TOTAL DE NIÑOS. El biólogo Andrés Escalante Tió se incorpora a la batida de gazapos y envía a esta columna la fotografía de un rótulo a las puertas de elegante zapatería. Sobre una larga mesa donde reposan varias decenas de zapatos destinados a los pies infantiles, leemos: Liquidación total de niños.

¡Atiza! ¿En ese lugar se liquidan niños? El Diccionario de la Lengua Española atribuye a la voz “liquidar” once significados, de los cuales uno nos causa asombro: “8. Desembarazarse de alguien, matándolo”. Pero no, no es éste el significado que se desea comunicar en ese letrero. En esa zapatería no van a matar niños.

Seguimos con el DLE y vemos la última acepción de liquidar. Ésa es la relacionada con la aludida zapatería: “11. Vender mercancías en liquidación”. Según el cartel, la venta es de niños y no de zapatos y la oscuridad del texto produce un gazapo. Lo correcto sería anunciar “Liquidación total de zapatos para niños”.

Ante esa inexactitud al hablar o escribir sacamos lentamente la resortera, con todo cuidado la cargamos con una piedra de buen tamaño, jalamos las ligas, las soltamos y el guijarro impacta al solecismo. Cae la primera pieza de hoy y la depositamos en la talega.

FALTA DE CONCORDANCIA Y PLEONASMO JUDICIALES. Por razones profesionales visitamos el Complejo de Justicia para la Mujer, ubicado en terrenos cercanos a la Fiscalía General del Estado.

Mientras aguardamos turno para ser atendidos, en una hoja de la puerta de cristal que permite el acceso a un juzgado familiar, leemos el siguiente “Aviso: Queda estrictamente prohibido el paso a toda persona ajena que no esté adscrito a este juzgado”.

Nos llaman la atención dos errores: la falta de concordancia de género entre el sujeto (persona ajena) y el adjetivo (adscrito). Debió ser “persona no adscrita”.

Más grave es el pleonasmo. En ese letrero sobran las palabras “que no esté adscrito”. Por el contrario, producen oscuridad en la redacción, sugieren ideas contrarias. Con decir “Queda estrictamente prohibido el paso a toda persona ajena a este juzgado”, el aviso gana en claridad y queda bien redactado.

Con la honda realizamos un buen disparo con dos pedruscos que envían a tierra la falta de concordancia y el pleonasmo judiciales, guardamos ambos gazapos en el sabucán y damos fin a la cacería.

FELIZ NAVIDAD. El cazador y su tirahule desean a sus amables lectores una feliz navidad, que cese ya la pandemia tan dañina que padecemos y haya salud y prosperidad para todos en el cercano 2021.

Hasta el próximo tirahulazo.