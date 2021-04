En su popular programa radiofónico Copetes, ballerinas y crinolinas, dedicado al rock de los años 60, don Mario Chacón Medina siempre comenta las reglas de la gramática española. En busca de material para su labor, el Sr. Chacón observa atentamente un boletín del Gobierno del Estado con la fotografía de una dama autóctona vestida con un bonito hipil y a un lado, con mayúsculas, la palabra VA-LI-EN-TE, escrita de arriba abajo en muy breve espacio. Don Mario envía la pieza en dirección de nuestra honda, con un comentario: “La palabra ‘valiente’ es de tres sílabas. ¡Uf!”

Pocos días después el Sr. Chacón nos manda otro boletín gubernamental con retrato de una robusta dama con ropa y calzado deportivos y la indicación de ser entrenadora de fútbol. A un lado de esa figura vemos una palabra con grandes letras: FU-ER-TE. Nuestro amigo comenta: “Sigue la mata dando”.

Tiene razón el admirado gurú del rocanrol. Cuando el espacio que tenemos para escribir una palabra es insuficiente, podemos separarla en sílabas, para lo cual la pronunciaremos muy lentamente: VA, LIEN, TE y FUER, TE. Es posible que el autor de esos letreros haya utilizado una computadora para redactarlos; el artefacto escribirá la voz en el espacio disponible, pero el ordenador, por muy “inteligente” que sea, no respeta las reglas gramaticales, así que ese yerro es culpa del redactor. El autor de los gazapos se lleva un bien merecido tirahulazo. Caen los dos primeros ejemplares de hoy y los guardamos en el morral de caza.

LA BICIRUTA. En varios carteles y boletines el Ayuntamiento de Mérida llama oficialmente Biciruta a la actividad ciclística matinal practicada los domingos en el Paseo de Montejo. Y como ese nombre es el oficial, los periódicos lo repiten. ¡Ojo! Aunque sea una denominación oficial, en esa palabra no cabe la economía de letras; debe escribirse con dos erres o erre duplicada: Bicirruta. ¿Por qué? Veamos, pues.

El Diccionario de la Lengua Española nos dice que la erre representa dos sonidos, uno simple y otro múltiple. Para representar el sonido simple se emplea una sola erre (r) como en cara, piedra, amar. El sonido múltiple se representa también con r sencilla a principio de vocablo y siempre que va después de be con que no forme sílaba, o de ele, ene, ese, como en rama, subrogar, milrayas, enredo, israelita. En cualquier otro caso, ese sonido múltiple se representa con r duplicada.

La palabra Biciruta utilizada por la Comuna meridana lleva la erre en medio y no al principio y, además, no está después de una be, ele, ene, o ese. Por ello su sonido múltiple debe representarse con r duplicada, tal como ordena el Diccionario: Bicirruta. Un disparo doble de nuestra honda derriba al pesado gazapo y nuestro sabucán queda hasta el “full”.

Hasta el próximo tirahulazo.