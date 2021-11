Oscuridades y claridades

OSCURIDAD. En la versión electrónica de un periódico local, sección dedicada a Quintana Roo, vemos una falta de claridad. Dice así: “Fuga de talento en el sector hotelero debido a migración de personal. Muchos trabajadores regresaron a sus lugares de origen y a la fecha no han regresado”. ¿Regresaron esos trabajadores o no regresaron? La información no es precisa, faltan mejores datos para esclarecer el asunto. Es una oscuridad en la redacción.

MONOTONÍA. La pobreza de lenguaje es evidente en una revista deportiva que circula en redes sociales: “Fernando Valenzuela es uno de los íconos más grandes de Dodgers de Los Angeles y el mexicano más representativo en toda la historia de los mexicanos en el béisbol de las Grandes Ligas”. Para no repetir las voces mexicano y mexicanos -que producen monotonía del lenguaje-, y hacer la información más clara podríamos abreviar el texto: Fernando Valenzuela es uno de los íconos más grandes de Dodgers de Los Angeles y el mexicano más representativo en el béisbol de las Grandes Ligas. Así el escrito queda clarito, clarito.

REDUNDANCIA. De nuevo nos informamos en una de las revistas deportivas del Facebook. Dice el comentarista de boxeo: “José Medel era un esteta del ring, debió ser un súper ídolo, pero no lo fue porque venció al Toluco López y lo venció con claridad diáfana”. Aquí hay una redundancia: diáfano o diáfana quiere decir claro, limpio. Al repetirse los conceptos de claro y diáfano se comete un vicio del lenguaje llamado pleonasmo. Lo correcto es: José Medel venció al Toluco López con claridad, limpiamente, o de manera diáfana.

OTRO PLEONASMO. En la prensa diaria vemos la entrevista a un intelectual yucateco, quien opina con respecto a un caso de homicidio en el que, pese al tiempo transcurrido y a que las autoridades federales atrajeron el caso, aun no se veían los resultados de la investigación. Ahora, con la intervención de la Fiscalía General de la República, el asunto se ha complicado todavía más.

El comentarista local nos dice: “La falta de un esclarecimiento claro da la impresión de que las corporaciones policiacas se están lavando las manos entre ellos”. ¿Un esclarecimiento claro? De nuevo surge una repetición de conceptos, es decir, un pleonasmo o redundancia. Según el Diccionario de la Lengua Española la palabra esclarecer quiere decir poner en claro; su significado incluye el concepto de claridad. Si decimos “esclarecimiento claro” empleamos más palabras de las necesarias para entender el significado de esa frase; basta con escribir “un esclarecimiento” para que la redacción sea correcta.

La honda tiene trabajo extra. Pertrechada con abundantes guijarros, nuestra arma dirige sendas pedradas a los cuatro gazapos de este sábado. El sabucán queda totalmente lleno y nos retiramos por hoy.

Hasta el próximo tirahulazo.