Tornillos, pernos y perniles

LOS PERNILES. En días pasados los empleados del Poder Judicial del Estado realizaron un paro de labores en demanda de salarios justos. La entrada al local de los juzgados familiares y otras dependencias fue cerrada con rejas metálicas sujetas al piso con fuertes tornillos. Esto ocasionó que cinco personas, al parecer enojadas por la suspensión de las actividades judiciales, trataron de derribar las rejas que impedían el acceso al edificio. Ante lo insólito del suceso, una televisora local envió a su reportero para obtener la información en el lugar de los hechos. El hombre vio las rejas dañadas en sus bases y, micrófono en mano, señaló los daños: habían sido desprendidos “los pernilillos” que sujetaban el enrejado; y, más adelante, dijo haberse dañado “los perniles”.

¡Huy! Según el Diccionario de la Lengua Española, pernil es el anca y muslo del animal. Esa voz también se emplea como sinónimo de jamón y otra acepción es la parte del pantalón que cubre cada pierna. Nuestro personaje debió de decir “perno”, que es la “pieza de hierro u otro metal, larga, cilíndrica, con cabeza redonda por un extremo y asegurada con una tuerca o un remache por el otro, que se usa para afirmar piezas de gran volumen”. Empuñamos la honda, sale el disparo, el proyectil se impacta en el barbarismo y el primer gazapo de hoy es guardado en la buchaca.

PLANES AGRESIVOS. Un diario peninsular nos habla de la nueva empresa establecida en Yucatán, la cual tiene “planes agresivos de crecimiento”. ¡Ay! Esos planes no auguran nada bueno. El DLE define “agresivo” como “provocador, procaz, mordaz, punzante, cáustico y de mala intención”. ¿Se imaginan un plan así? En la noticia se ha utilizado una palabra cuyo significado no corresponde a lo que se quiere decir. Entonces, digamos en buen español: la nueva empresa tendrá planes enérgicos, eficientes, intensos, eficaces, vigorosos, entusiastas, etc. La resortera entra en acción. Fuerte pedrada derriba el gazapo y lo depositamos en el sabucán.

FALTA DE PREPARACIÓN. En agradable convivencia prenavideña de solo seis personas en casa del caballeroso Dr. Miguel Marrufo Briceño y su amable consorte, Profra. Gloria Pinzón de M., nuestro amigo Mario Chacón Medina nos narró la siguiente chanza: “Hace varios años un colega mío tenía un programa radiofónico en el que transmitió una melodía muy conocida. Al ver el nombre de la pieza musical, Merry widow (La viuda alegre), el hombre voceó ante el micrófono: “¡Escuchamos María en la ventana!” ¡Ah, caramba! El sujeto creyó leer “Mary in the window”. Su desconocimiento del idioma inglés -y también de la música- se hizo evidente. A toro pasado enviamos un tirahulazo al ya difunto locutor.

FELICIDADES. Los sábados próximos celebraremos el nacimiento de Cristo y el inicio del año 2022, respectivamente. Esas alegres fechas son impropias para repartir tirahulazos, por lo que esta columna no se publicará esos días. Nos despedimos de nuestros lectores y les deseamos una muy feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo. ¡Muchas felicidades para todos!