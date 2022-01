BUENOS DÍAS, AMIGOS. De nuevo acudimos al material enviado por don Mario Chacón Medina, “su amigo del micrófono”, como él mismo se llama en su gustado programa radiofónico Copetes y Ballerinas, dedicado al rocanrol de los años 60 del siglo pasado. Esta emisión se inicia a las 5:00 A.M., por lo que, parodiando a Lucía Méndez, podríamos decir que es un programa “tempranillo”.

RESULTADOS OBTENIDOS. Recuerdo las clases de química en la escuela preparatoria del Colegio Americano, impartidas por don Ignacio Helguera C. En pleno examen, a pregunta de ese amable profesional respondí: “Si mezclamos sosa (NaOH) o potasa (KOH) con aceite palmítico o esteárico, como resultado obtendremos jabón”. Aparentemente no existe pleonasmo en esa locución.

Cincuenta y ocho años después reconocemos que nuestro amigo Mario tiene razón. En la expresión “resultados obtenidos” sí hay un pleonasmo. El Diccionario define la voz “resultado” como efecto y consecuencia de un hecho, operación o deliberación. A su vez, “obtener” es alcanzar, conseguir y lograr una cosa que se merece, solicita o pretende; también es tener, conservar y mantener. Al decir “resultados obtenidos” expresamos una duplicidad de conceptos.

Ahora diremos con propiedad: al mezclar las dos sustancias obtendremos jabón. O, al mezclar esas dos sustancias el resultado será jabón.

HECHO REAL. Al sintonizar el televisor para entretenernos con una película o una serie, al principio del programa vemos un singular anuncio: Historia basada en hechos reales.

¿Hay hechos ficticios o irreales, simulados o imaginarios? Acudimos al Diccionario de la Lengua Española. El “amansaburros” tiene más de 30 definiciones de la palabra “hecho” y entre ellas seleccionamos la siguiente: “10. Cosa que sucede”. El vocablo “real”, en una de sus tantas acepciones, indica “que tiene existencia verdadera y efectiva”.

Entonces, la voz “hecho” incluye en su significado el concepto de real, de verdadero. No hay hechos ficticios, irreales, simulados o imaginarios. El hecho que no sucede no es un hecho.

Por lo tanto, al decir hecho real usamos más palabras de las necesarias. Es suficiente con decir “hecho” para entender la frase, hablar correctamente y evitar el pleonasmo.

Sin embargo, hay una duda: podríamos atribuir al “hecho real” una manera de enfatizar la expresión y entonces ese pleonasmo sí estaría justificado. ¿Qué opinan de estos pleonasmos, amables lectores? Sus opiniones siempre serán bienvenidas.

Hasta el próximo tirahulazo.