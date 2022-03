EL EX FUNDADOR. En un noticiario matutino de nuestra sufrida televisión nacional vemos una información muy singular: “Otorgan amparo a Ernesto Fonseca Carrillo, ‘don Neto’, ex fundador del Cártel de Guadalajara”. No, no es así, estamos ante una impropiedad del leguaje. El hombre sigue siendo el fundador de esa temible organización delictiva.

La preposición ex, antepuesta a nombres de dignidades o cargos, denota que la persona de quien se habla los tuvo y ya no los tiene. Y la cuarta acepción el verbo fundar es establecer, crear. El Diccionario de la Lengua Española cita como ejemplo: Fundar un imperio, una asociación.

Don Neto fundó o creó el Cártel de Guadalajara, él siempre será el fundador, el creador de esa reprensible agrupación, y no es posible quitarle ese carácter. Al ser privado de libertad y condenado a muchos años de prisión, el temido personaje dejó de ser el jefe o cabeza de esa unión criminal, pero no es el ex fundador.

PALO DE MADERA. Un periódico local publica una lamentable noticia. Por causas que nos abstenemos de mencionar, un hombre agredió a su padre con “un palo de madera”.

¡Ah, caramba! Una redundancia a la vista. El lexicón define la voz “palo” como un trozo de madera más largo que grueso. La palabra palo conlleva en su significado el ser de madera. Para evitar ese pleonasmo el reportero debió de decir simplemente “palo” y no agregarle el “de madera”.

DIFUSIÓN EN MEDIOS DE DIFUSIÓN. El caballeroso amigo Fernando Río Rosado le entra a la batida de gazapos y envía a esta columna una pieza avistada en un periódico digital michoacano: “En pleno día un grupo armado tomó a 17 rehenes, los puso contra una pared y los fusiló con ametralladoras. Las imágenes son difundidas en medios de difusión”.

¡Oh, esos periodistas! ¿Podríamos también decir que los rehenes fueron “fusilados” con pistolas o con cañones? ¡No! Si el grupo armado fusiló a los rehenes, es porque para ello debió usar fusiles, no ametralladoras. Para evitar el dislate el informador debió decir que el grupo criminal ametralló a los rehenes, o les dio muerte con ametralladoras.

Por otra parte, el Sr. Río comenta: “Imágenes difundidas en medios de difusión. ¡Qué novedad!”. Ahora tenemos una monotonía o pobreza del lenguaje. Es mejor decir imágenes impresas, o que circulan, o se publican en medios de difusión.

Tremendos desbarres de los redactores de las tres noticias. El temible tirahule hace su aparición y para “fusilar” a los gazapos lanza una ráfaga, las pedradas surten sus efectos, caen los ejemplares, los depositamos en el sabucán y damos fin a la expedición cinegética. Muchas gracias, don Fernando.

Hasta el próximo tirahulazo.