¿QUÉ ES “CEO”? Hace algún tiempo, en el canal Las Estrellas de la televisión nacional vimos la entrevista a una dama, a la que el locutor, con mucha pompa, presentó como la CEO (el hombre pronunció “cío”) de una importante empresa. Por la pronunciación de esa voz advertimos su procedencia del idioma inglés.

Pero, ¿qué es CEO? En el diccionario no encontramos su significado. Varios meses después Juan Domingo Argüelles nos aclaró la cuestión. En su Libro de los disparates el escritor nos dice que CEO no es una palabra sino una abreviatura de Chief Executive Officer, que se traduce como director general.

Con relación a este tema don Juan Domingo emite un feroz comentario: “La bárbara y ridícula anglofilia de mucha gente inculta que se cree culta, ha llevado en los últimos años a sustituir el término “director general”, perfectamente comprendido por todo el mundo, por el de “CEO”, que no es otra cosa que un pésimo calco del inglés gringo. Y algunos piensan que la denominación “CEO”, en vez del simple “director general”, les da una importancia insospechada, casi al nivel de Su Excelencia o Su Majestad”.

Dejemos aquí la transcripción, antes de que nos culpen de plagio. Por el uso cada vez más frecuente de esa abreviatura del “inglés gringo”, como dice Argüelles, la abreviatura “CEO” pronto tendrá el carácter de vocablo hispano.

BASTA Y VASTA. En la solapa de la última producción de un escritor yucateco leemos que el hombre tiene una basta obra de más de veinte títulos, en su mayoría no publicados. Si su obra es basta, mejor que ese autor no publique, pues “basta” significa algo grosero, burdo, que no tiene fineza o pulimento. El redactor del texto debió de escribir “una vasta obra” para señalar que la producción del escritor es dilatada, muy grande o muy extendida. Con ese texto el redactor demostró su basto conocimiento de la gramática española.

El tirahule sale de su escondite, un rápido disparo impacta al barbarismo, cobramos la primera pieza del día y la depositamos en el sabucán.

UN PLEONASMO. En cierto diario local un editorialista señala la instalación de semáforos caros en esta ciudad y para explicar el motivo por los que considera esos artilugios muy gravosos para los meridanos, anuncia que hará “un breve resumen para quienes no están en Mérida”. Aquí tenemos una reiteración de conceptos. Según el amansaburros, el verbo resumir es reducir a términos breves y precisos. Con decir “resumen” se entiende que es algo breve.

La honda sigue en acción, la pedrada surte sus efectos en el pleonasmo, el segundo ejemplar de hoy reposa en la buchaca y damos fin a la cacería de esta semana.

Hasta el próximo tirahulazo