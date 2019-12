En un periódico local, bajo el título “Proponen que se endurezcan penas por el feminicidio”, leemos lo siguiente: “Grupos de cirujanos que apoyan y están en contra de esta reforma presenciaron el debate en la tribuna”.

A ver, a ver. ¿Cómo está eso de que los grupos de cirujanos apoyan y están en contra? La cláusula es oscura, falta claridad en su redacción. En realidad, del contexto de la noticia se entiende que se trata de dos grupos de cirujanos, uno que apoya un mayor castigo al feminicidio, y otro grupo que está en contra de aumentar las penas por ese delito.

Si son dos grupos antagónicos, debió de escribirse: “Un grupo de cirujanos que apoya esta reforma y otro que está en contra de ella presenciaron el debate”. Eso de “debate en la tribuna” entraña otro gazapo que por ahora no cazaremos. La resortera apunta a la cláusula carente de claridad, el guijarro se impacta en el error y el gazapo termina en la alforja.

UN IMPUESTO QUE IMPONEN

Don Luis Hoyos Schlamme, convertido en un incansable cazador de gazapos, nos envía una pieza muy singular. En la primera plana de un diario local leemos las protestas del sector hotelero, presentadas bajo el siguiente título: “Los hoteleros protestamos por el impuesto que nos están imponiendo”.

Rápidamente acudimos al Diccionario de la Lengua Española: “impuesto. Participio pasivo irregular del verbo imponer. Tributo, carga”. El mismo lexicón define el verbo imponer como poner carga, obligación u otra cosa.

Según estos significados, el impuesto es algo que se impone, por lo que al protestar los hoteleros por el impuesto que les están imponiendo incurren en una redundancia, es decir, sobran palabras en esa cláusula. Con decir que protestan contra ese impuesto es bastante para entender la oración.

Simultáneamente don Luis y este columnista empuñamos nuestras respectivas resorteras. ¡Fuego cruzado! Es decir, ¡pedradas cruzadas! y el gazapo cae a tierra sin remedio. Una pieza más a la talega.

CLARIDAD

Esta columna tiene preferencia por la claridad al escribir. Las frases, párrafos o periodos oscuros no son de su predilección. Esto viene a cuento por el Premio de Poesía Ciudad de Mérida otorgado al yucateco Fer de la Cruz, cosa que nos da mucho gusto, pues este joven poeta, además de magnífico escritor, es muy amable y sencillo en su trato.

Sin embargo, no entendemos el dictamen del jurado calificador: “Por presentar un conjunto de poemas ‘alfabetizados’ que, mediante diversas referencias a Juarroz, Gorostiza, Sabines, Kavafis y Quevedo, imbrican la explicación de lo eventual y particular en interpretaciones de actualidad sobre el origen y pautas del universo”. Si algún lector comprende ese párrafo le agradeceré me lo explique.

Hasta el próximo tirahulazo.