La notario público Concepción Contreras Moguel inicia la batida de hoy y pronto avista un buen ejemplar en la prensa local. Con motivo del retorno de miles de visitantes a sus lugares de origen, una noticia procedente de Quintana Roo es titulada como ÉXODO MASIVO.

El Diccionario de la Lengua Española nos dice que éxodo es la emigración de un pueblo o de una muchedumbre de personas. Y masivo significa lo que se aplica en gran cantidad o también lo relativo a las masas humanas. O sea, éxodo masivo es una redundancia; simplemente debió de escribirse “éxodo” o “éxodo de visitantes”. La resortera entra en acción; por el duro impacto del guijarro cae el error y guardamos en el morral el primer gazapo del día.

CONOCE MÉRIDA POR PRIMERA VEZ

Durante los festejos municipales con motivo del 478 aniversario de la fundación de Mérida, en la Plaza Mayor un cantante dedicó emotivas canciones a nuestra ciudad. Conmovido por los numerosos aplausos que premiaron su actuación, el hombre dijo estar muy emocionado “por conocer Mérida por primera vez”.

Dadas las numerosas acepciones que el Diccionario atribuye al verbo conocer -ninguna de las cuales es aplicable a la cláusula mencionada-, entendemos que el exitoso cantante dio a esa voz un significado que no es el que le corresponde. Debió de decir, “por venir a Mérida por primera vez”. Un certero disparo con el tirahule produce sus efectos en el gazapo y una segunda pieza termina en la buchaca.



ERROR INVOLUNTARIO

Con motivo de mi actividad como abogado atiendo un juicio contra un alcalde por retenerle sus salarios a un regidor que no goza de sus simpatías. Al contestar la demanda, el presidente municipal demandado informa a la autoridad superior no tener culpa en ello, pues “se trata de un error administrativo involuntario”.

Una de las características de cometer un error es equivocarse de buena fe. Involuntario, de acuerdo con el mismo lexicón, es “no voluntario”, algo que se realiza sin voluntad ni consentimiento.

Como vemos, en su propio significado la voz “error” lleva implícita la ausencia de voluntad y consentimiento. Entonces, con solo decir error ya estamos señalando que esa equivocación es de buena fe. Nada de error involuntario. Dirigimos la honda hacia el informe del alcalde, la piedra golpea con dureza el “error involuntario” y un tercer gazapo reposa en el sabucán.

Hasta el próximo tirahulazo.