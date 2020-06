SE DESLIGÓ DE LA VIDA. Hemos dicho que el idioma español es uno de los más difíciles del mundo. Como ejemplo de ello tenemos un comentario que nos envía el Ing. Luis Hoyos Schlamme. Don Luis se refiere a la información que hemos visto con frecuencia y por tiempo inmemorial en las publicaciones locales. La noticia dice así: “De manera repentina y a la edad de 65 años, ayer a las 6 p.m. se desligó de la vida en esta ciudad el señor (el nombre del difunto) perteneciente a conocida familia”.

El Ing. Hoyos opina lo siguiente: “Por décadas hemos leído en las notas referidas a fallecimientos que se emplea la frase ‘se desligó de la vida’. Esa persona se suicidó, ya que al usar ‘se desligó’ el verbo se vuelve reflexivo, es decir, que en el propio sujeto recae la acción, como se peinó, se contradijo, se retiró, etc.”.

No veo mucha claridad en la definición que el Diccionario de la Lengua Española hace de la voz “se”. Dice así: “Forma reflexiva del pronombre personal de tercera persona. Ú. en dativo y acusativo en ambos géneros y números y no admite proposición. Puede usarse proclítico y enclítico: SE cae, cáeSE. Sirve, además, para formar oraciones impersonales y de pasiva”. El lexicón nos dice que desligar es desatar, soltar las ligaduras, y también separar, independizar. Estos significados, como bien dice don Luis, unidos a la palabra “se”, constituyen una forma reflexiva. Sin embargo, no me parece que desligar o “se desligó” equivalgan a un suicidio. Entonces, la oración es correcta y no hay gazapo.

Este tirahule no es un sabiondo y como ser humano puede cometer errores. Por ello sometemos esta cuestión a la opinión de los amables lectores, entre los cuales algunos, con mayor conocimiento de causa, puedan aclarar nuestras dudas.

Muchas gracias, don Luis, por este interesante tema gramatical.

EL CRUCERO HA ESTADO DEAMBULANDO. Ahora la notario público Concepción Contreras Moguel nos envía otra cuestión gramatical dudosa. Un diario local da la siguiente noticia: “Aparentes suicidios de trabajadores de cruceros varados por Covid-19. El crucero tuvo que cancelar sus planes y ha estado deambulando con tripulación a bordo desde que empezó la pandemia”. Según la abogada Contreras, deambular significa caminar y un crucero no puede caminar sobre el mar, por lo que ese verbo transitivo está mal empleado. El Diccionario indica que deambular es “andar, caminar sin dirección determinada, pasear”. Acudimos entonces a los sinónimos de esa palabra: “vagar, callejear, circular, pasear, pendonear, errar, vagabundear, caminar”.

Por último, para situarnos en el contexto de esa voz acudimos al diccionario Definición ABC, que nos dice: “Deambular se utiliza normalmente para indicar que alguien camina de un lugar a otro de manera no planificada, con la intención de distraerse y sin ningún tipo de prisa”.

Todo indica que “deambular” se refiere a las personas y no a las embarcaciones que naveguen sobre el mar, como opina la Licda. Moguel.

Muchas gracias, amiga Conchita.

Hasta el próximo tirahulazo