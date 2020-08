SUS NOVIAZGOS CON LA CANTANTE. La sección de espectáculos del diario de casa trae una curiosa noticia. Con el título PONE FRENO A LA MISOGINIA, se informa que “Tras ser comparada por sus noviazgos con la cantante Belinda, Eiza González pide cambiar esa mentalidad”.

¡Uy! ¿Será que esas guapas artistas le entraron a las relaciones igualitarias? No, no es así. El redactor quiso decir que Eiza González pide cambiar la mentalidad de quienes la equiparan con Belinda, por tener ambas numerosos noviazgos. La poca claridad de la frase da lugar a más de una interpretación.

Rápidamente la resortera apunta hacia esa anfibología, suelta el “cuerito” con el guijarro y la pedrada surte sus efectos. La primera pieza de hoy reposa en el morral.

60 AÑOS CONTAGIADO. En una de las múltiples revistas publicadas en las redes sociales, el periodista Gaspar López Poveda cazó un gazapo muy singular. Dice la noticia: ANTONIO BANDERAS CUMPLE 60 AÑOS CONTAGIADO DE COVID.

Don Gaspar (Galope es su seudónimo) nos comenta: Pobre Banderas, ya tardó contagiado. Don Mario Zapata da la puntilla: ¡Desde hace 60 años existe el virus! El maestro Ariel Avilés Marín confirma la errata: ¡Anfibología que le llaman! En efecto, se trata de una anfibología, o sea una expresión poco clara que puede interpretarse de dos o más maneras. Tengamos en cuenta que se trata de un título periodístico y hay que evitar las comas, por lo que la redacción correcta sería: Contagiado de Covid Antonio Banderas cumple 60 años.

Alistamos la honda, colocamos el pedrusco en el “cuerito”, tensamos las ligas, las soltamos, el proyectil sale disparado con mucha fuerza y se impacta en esta nueva anfibología. Cae el bonito ejemplar y con parsimonia lo guardamos en la talega.

AXFISIAR. Dos distinguidos batidores, José Rolando Aranda Lara y Raúl B. Herrera Albertos, con diferencia de diez minutos, envían con dirección a nuestra resortera una falta de ortografía muy visible en las páginas de un antiguo diario de esta entidad. La información tiene como epígrafe “AUSTERIDAD QUE PUEDE AXFISIAR”.

Como bien dice don Raúl, la palabra axfisiar no existe en ningún diccionario. Por su parte, don José Rolando echa su cuarto a espadas: “Eso no es un error, es un horror”; y luego comenta: “He oído decir que hay cierta tolerancia respecto a la cantidad de errores que pueda haber en un diario, pero creo que en éste abusaron de la tolerancia”. El problema de las redacciones de los periódicos es que se ha suprimido la figura del corrector de estilo, cuyo trabajo era detectar los errores de redacción y corregirlos. Ahora se trabaja con la visión de “como salga”. ¡Oh témpora, oh mores! Todo tiempo pasado fue mejor.

El tirahule entra en funciones y con efectos mortales dispara una dura piedra hacia el “horror”. Una pieza más llena el sabucán hasta el tope.

Hasta el próximo tirahulazo.