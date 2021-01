¿VIOLARON A SALGADO MACEDONIO? Desde la capital de la República nuestra querida prima Leticia Jure Cejín envía a esta columna la nota publicada en un conocido periódico que no goza de las simpatías del conductor de las mañaneras. La información lleva por título “Otra denuncia contra Salgado. La FGR turnó a la Fiscalía de Guerrero una nueva acusación por violación contra el candidato de Morena”.

Con sana intención doña Leticia nos pregunta: ¿Violaron a Salgado Macedonio? No, no es así. Por no utilizar las comas, el redactor de esa publicación poco clara incurrió en una anfibología, pues ese texto da lugar a más de una interpretación. Para entenderse la noticia el redactor debió escribir: La FGR turnó a la Fiscalía de Guerrero una nueva acusación por violación, contra el candidato de Morena.

Hay otro vicio gramatical: la proximidad de las voces acusación y violación produce cacofonía. Sería mejor sustituir “acusación” por denuncia, queja, cargo u otra voz semejante: La FGR turnó a la Fiscalía de Guerrero un nuevo cargo (o una nueva queja) por violación, contra el candidato de Morena.

La temible honda sale a la luz, la cargamos con un buen pedrusco y lanzamos un disparo muy certero, cae el gazapo y lo guardamos en la buchaca.

ZAPATOS DE PIEL DE NIÑA. Continúa nuestra prima Leti con la batida de caza. En las redes sociales avista un anuncio atemorizante y de inmediato lo envía hacia la resortera: “También pueden adquirir zapatos de piel de niña. Fabricados en España”.

¡Uy! Tal parece que volvieron las prácticas nazis de la Segunda Guerra Mundial de fabricar diversos artículos con la piel de las víctimas asesinadas en los campos de concentración.

De nuevo la mala redacción del texto ha producido una anfibología. La preposición “de” indica posesión o pertenencia y en ese anuncio se ha utilizado de manera inadecuada. Esto ocasiona que ese escrito tenga más de una interpretación. En lugar de esa palabra debió escribirse la preposición “para”, cuya utilidad es determinar el uso que conviene o puede darse a una cosa. Así, podemos decir correctamente: zapatos de piel para niña. Aunque es más eufónico decir zapatos de piel para niñas.

Empuñamos de nuevo el tirahule, lo aprovisionamos con un buen guijarro, sale con fuerza el disparo, la piedra se impacta en el gazapo, el bonito ejemplar aterriza cerca de nuestros pies y lo guardamos en el sabucán. Gracias, querida prima Leti.

Hasta el próximo tirahulazo.