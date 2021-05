Su mirada es de tristeza y nostalgia, sus ropas muestran que es una mujer de escasos recursos, ya no digamos los zapatos que utiliza, la cabeza la tiene recubierta para que el sol no la lastime, ya que perdió el cabello por los tratamientos oncológicos. Acude puntualmente al Hospital Agustín O’ Horán con sus dos hijas, de siete y tres años, a veces no tienen que comer. Comenta que después de recibir su tratamiento tiene que buscar lavado y plancheo ajeno que no alcanza para comer, si no para pagar su medicación.

La Sra. Jaquelyn Suárez Dantory vive cerca de la ciénaga en la comisaría de Chicxulub Puerto que pertenece al municipio de Progreso, comenta que su prioridad es su salud, aunque no se alimenten ya que si ella sigue con vida puede ver por sus hijas.

Esta historia es una de las miles que se viven a diario en nuestro país, donde a los enfermos de cáncer, VIH–SIDA y diabéticos, no se les vislumbra como prioridad, ni si quiera para ser vacunados contra el Covid-19, a diferencia del Gobierno Federal de izquierda, que dice velar por los más pobres y en donde la atención medica la están padeciendo los derechohabientes, en el Hospital O’ Horán perteneciente al gobierno del Estado nunca dejó de atender y dar las medicinas a los enfermos de Oncología.

Después de un año, el 21 de abril del 2021, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comunicaba a los ciudadanos que reabrió sus atenciones en cirugía general, oncología, ginecología, oftalmología, entre otros, con lo cual comenzó la recuperación de sus servicios médicos que fueron disminuidos a causa de la pandemia. La realidad siempre supera a la ficción, más en tiempos de incertidumbre, el 14 de mayo el IMSS informó que empezaba a retomar las cirugías por cataratas. En un estudio del IMSS señala que es probable que el 33.5 por ciento de la población ya haya padecido Covid-19. Las cifras obtenidas por el Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica de la Subdirección Médica del IMSS derivaron del análisis de 224 mil 273 muestras en 34 bancos de sangre y 34 laboratorios clínicos de todo el país. La escasa aplicación de pruebas en México ha conducido a un subregistro de los contagios (Quintana Finaciero 02/05/21). Solo les recoradmos que el IMSS peretenece al sistema de salud del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Y es que miles de familias mexicanas tuvieron que enfrentar con sus recursos económicos la pandemia, muchos no solo perdieron a un familiar, perdieron su patrimonio, al final la 4T le otorga a los familiares de los difundos 11 mil pesos, ¿por qué esos recursos no se invirtieron en medicamentos y atención medica? Para no llegar a ser el pais número tres en defunciones.

De ahí la importancia de elegir a los futuros representaes a diputados federales y locales, sobre todo, aquellos que pueden tener ingerencia en la asiganación de recursos en materia de salud y se pueda ser un contrapeso de las ocurrencia y obras faraónicas. Llama la atención que los candidatos de Morena a diputados federales por el segundo distrito Mario Peraza y quinto Carmen Navarrete –los dos ex priistas y señalados por escándalos cuando fueron funcionarios- no salgan a la calle a solicitar el voto, pareciera que la estrtaegia es que pasen desapercibidos y no sean cuestionados.

A diferencia de AMLO que denosta a familiares de enfermos con cáncer que exigen atención, el Gobernador Mauricio Vila personalmente vio que a la Sra. Jaquelyn Suárez Dantory se le atienda sin costo.