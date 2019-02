La invitación llegó a los alcaldes del PRI en Yucatán, el pretexto era una reunión de amigos en Telchac Puerto, donde el alcalde Alfredo Marrufo fue el anfitrión y la convidada de lujo la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco.

La ex gobernadora les comentó que buscar la presidencia nacional del PRI en estos momentos es muy riesgoso, porque quien encabece al partido puede sufrir una derrota electoral muy severa y por consiguiente su figura quedaría desgastada, “pero si a mí me indican –no dijo quién- que yo vaya tendré que ir”.

Sobre el panorama político Ivonne Ortega externó: solo tenemos dos vías, la primera es seguir construyendo con nuestros aliados naturales, los del PVEM, y la otra es jugar con los de Morena; en Yucatán les pidió que no se confronten con Joaquín Díaz Mena -el delegado de los Programas Integrales de Desarrollo Social-, “tenemos que trabajar con él, lo tenemos que respaldar, a muchos de ustedes los apoyos desde la Cámara de Diputados y el Senado les vienen de los amigos de Morena”.

Los alcaldes, encabezados por Sansón Palma, de Yaxcabá, indicaron que ellos apoyan a su homólogo de Sucilá, Diego Luna, “porque tenemos que sentar a alguien de nosotros en la mesa de negociaciones, que se nos vea, que nos tomen en cuenta”. Liliana Araujo Lara, de Tekantó, comentó no es posible que en la Casa del Pueblo nadie los atienda. “Carlos Sobrino no nos informa de nada, nadie dice nada”. Cristian Carrillo, de Dzilam González, expuso: “Tenemos que ir unidos, no podemos dejar que nos quieran dividir, de la unidad depende que salgamos adelante”.

Se hizo notar que no todos los alcaldes asistieron y algunos, entre ellos los de poblaciones más grandes, no se van a sumar a la causa.

Los asistentes hablaron del alcalde de Tizimín, Mario González, quien está trabajando con el gobernador Mauricio Vila y dice que necesita el apoyo del gobernante para cumplir sus compromisos. Del de Motul, Roger Aguilar, dijeron que advierte que no puede y no quiere enfrentarse con Vila.

Se habló de quienes están buscando la dirigencia del PRI estatal y la mayoría advirtió que no va apoyar a nadie que huela al ex gobernador Rolando Zapata, que incluso el diputado federal Juan José Canul ya se bajó de la contienda, igual que el ex secretario de Desarrollo Social Walter Salazar.

Del ex alcalde de Tixkokob Adolfo Calderón señalaron de está operando con el grupo de Celia Rivas que trabaja para Mauricio Vila. Sobre Francisco Rivas varios comentaron que les da confianza. También se platicó de Francisco Medina, que cuenta con el apoyo del gobernador de Campeche, Alejandro Moreno.